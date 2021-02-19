На частку Оксани Марченко у власності «1+1» накладено арешт – РНБО

На частку дружини Віктора Медведчука, Оксани Марченко, у власності телеканалу «1+1» накладено арешт, але канал буде працювати. Про це, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«1+1» буде працювати. Там частина (майна, – ред.), [на нього] накладається арешт. Вони не мають права його продавати, вони не мають права ним користуватися, вони не мають права його закладати. Все майно, яке є, згідно пунктів санкцій, які вже накладені на сьогоднішній день рішенням РНБО. Найближчим часом вийде указ президента, там все ви побачите», – наголосив Данілов.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук потрапили до санкційного списку, складеного РНБО 19 лютого, поінформував Олексій Данілов.

У червні 2020 року журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та «UA: Перший») повідомили, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Згідно з документами, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк днями заявив, що Служба безпеки України перевіряє структуру власності телеканалу «1+1».