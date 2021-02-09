Дружина Медведчука відреагувала на потрапляння в базу «Миротворця»

Дружина народного депутата від проросійської політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко відреагувала на внесення її у базу сайту «Миротворець».

«Єдине, що можу сказати всім «миротворцям»: не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати. Господь з нами», – написала Марченко у Instagram.

У відео, яке вона виклала в мережі, Марченко також заявила про телефонні дзвінки на її мобільний номер і нецензурні висловлювання на її адресу від невідомих.

«Хлопці, не витрачайте час, ні мене, ні мого чоловіка це не зупинить і не злякає», – вказала телеведуча.

Український центр «Миротворець», який розпочав свою діяльність відразу після анексії Криму Росією, напередодні вніс Оксану Марченко до своїх списків.

«Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками», – так обґрунтовувалась поява профілю Марченко на сайті.

Сайт «Миротворець» створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

У 2016 році держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час ситуації з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.