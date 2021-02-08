Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу сайту «Миротворець»

Український центр «Миротворець», який розпочав свою діяльність відразу після анексії Криму Росією, вніс до своїх списків дружину народного депутата від проросійської політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

«Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками», – йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

Автори публікації вказують, що Марченко залучена до низки компаній, які здійснюють господарську діяльність у Росії та на окупованих нею територіях України.

«Противник незалежності українського православ’я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ», – вказано також у повідомленні.

Сама Оксана Марченко наразі публічно не коментувала подію.

Сайт «Миротворець» створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

У 2016 році держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час ситуації з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.