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08 лютого 2021, Київ 16:04
Новини | Політика

Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу сайту «Миротворець»

Телеведуча Оксана Марченко

Український центр «Миротворець», який розпочав свою діяльність відразу після анексії Криму Росією, вніс до своїх списків дружину народного депутата від проросійської політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

«Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками», – йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

Автори публікації вказують, що Марченко залучена до низки компаній, які здійснюють господарську діяльність у Росії та на окупованих нею територіях України.

«Противник незалежності українського православ’я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ», – вказано також у повідомленні.

Сама Оксана Марченко наразі публічно не коментувала подію.

Сайт «Миротворець» створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

У 2016 році держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час ситуації з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

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