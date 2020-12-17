Дорогою в Китай: Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі (розслідування)

Віктор Медведчук і бізнес в Росії – із циклу розслідувань «Схем» громадськість уже дізналася про те, як український політик створює і активно нарощує свою бізнес-імперію у Російській Федерації. Нафтовидобування, нафтопереробка, будівництво, вантажоперевезення суходолом і морем, бізнес-консалтинг – це далеко не всі напрямки діяльності компаній, які напряму чи опосередковано пов'язані з Віктором Медведчуком у Росії.

Ця нова історія не просто яскраво доповнює цей ланцюжок викриттів про бізнес родини проросійського політика, якому російська влада сприяє різними способами.

«Схеми» виявили, що компанії, так чи інакше пов'язані з родиною голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака, вийшли на новий рівень – долучилися до великого міжнародного проєкту. Зведення спеціального терміналу і канатної дороги між Російською Федерацією та Китаєм. Її анонсують як перше в світі міжнародне сполучення такого типу. І, схоже, після закінчення будівництва, його реалізатори отримають податкові пільги від російської влади для діяльності на кордоні двох країн.

За річкою – Китай

Місто Благовєщенськ – адміністративний центр Амурської області. Це Далекий схід Російської Федерації. Звідси до крайньої східної точки України – близько восьми тисяч кілометрів. Особливістю Благовєщенська є те, що це прикордонне місто. З російського берега видно китайський – Хейхе.

Хейхе – це міський округ у провінції Хейлунцзян. Кордон між країнами проходить по фарватеру річки Амур. Така близькість Благовєщенська і Хейхе часто рятувала росіян. У 90-і роки Благовєщенськ жартома називали «адідасником». Із Китаю в Росію ввозили тонни спортивних костюмів.

Відносини між російським Благовєщенськом і китайським Хейхе унікальні тим, що понад 30 років між містами діє безвізовий режим: у 2018-му навіть святкували ювілей його підписання.

До минулого року туристи перетинали кордон так: влітку – на паромі, взимку на катерах на повітряній подушці. А в листопаді 2019-го урочисто відкрився перший китайсько-російський автомобільний міст через Амур. Російські ЗМІ говорили про нього як про символ зближення двох країн.

І якщо побудують канатну дорогу – вона стане вже четвертим способом потрапити з Російської Федерації в Китайську Народну Республіку і навпаки.

Влітку 2019 року відбулася урочиста церемонія початку будівництва. Китайські та російські будівельники синхронно залили по першому кубу бетону. Поки що на будмайданчик лише намили пісок і провели електрику. Хто ж зводитиме канатну дорогу?

Велике будівництво

Історію проєкту «Схеми» склали виключно з повідомлень і звітів на офіційному сайті Уряду Амурської області. Бо детальнішої інформації місцева влада не надала. Попри те, що журналісти заздалегідь надіслали інформаційний запит, в якому просили уточнити важливі аспекти.

У 2013 році уряд Амурської області заявив, що активізувалася робота із китайською стороною, в тому числі і щодо ідеї зведення канатної дороги. У 2014-му керівництво області прозвітувало, що готує і погоджує проєкт. У 2015 році уряди Росії і Китаю підписали угоду про будівництво та обслуговування канатної дороги. І після цього на два роки згадки про неї у звітах зникають.

Аж поки в області не з'явився новий очільник – Василь Орлов.

Орлов демонструє готовність закінчити проєкт. І в коментарях влади щодо будівництва російської частини канатної дороги з'являється конкретика. Зокрема стає зрозуміло, що архітектурною концепцією російського терміналу «канатки» займається голландська компанія UNStudio. А відтак – на її сайті можна ознайомитися з тим, як він має виглядати.

За офіційними повідомленнями, дорога матиме протяжність 973 метри, складатиметься з двох кабін, кожна з яких зможе вмістити до 110 людей, а в чотириповерховий термінал входитиме міжнародний пункт пропуску, торгові приміщення та громадський простір. Закінчити будівництво планують у 2023 році і виключно коштом інвестора.

У свою чергу влада регіону домагається входження в зону вільного порту для Благовєщенська, аби інвестор канатки у перспективі отримав податкові пільги. І все це, каже губернатор, заради туристів.

А ще з'явилося пояснення, чому проєкт не завершили раніше. Мовляв, компанія-ініціатор і інвестор зведення – «ЗЕД Девелопмент» – поводилася безвідповідально. Але тепер, заявляє влада Амурської області, все інакше. Бо власник «ЗЕД Девелопмент» змінився на більш надійного.

І ось тут журналісти «Схем» натрапили на «український слід» в цій історії. Вони переклали українською прізвище, ім'я і по батькові директора і водночас засновника «ЗЕД Девелопмент» і задали точний пошук в Google. Єдине, що знайшов пошуковик – декларація Віктора Медведчука. Журналісти пошукали ретельніше – і натрапили на структури його соратника Тараса Козака.

«Український слід»

«Схеми» неодноразово розповідали, що Тарас Козак і кум Путіна Віктор Медведчук давно товаришують родинами.

Їх об’єднує політика (нині обоє входять у фракцію ОПЗЖ), бізнес та спільні перельоти в Росію.​

Там вони з 2018 року мають спільну нафтовидобувну компанію, оформлену на дружин: телеведучу Оксану Марченко та цивільну дружину Тараса Козака Наталію Лавренюк. Ця компанія на пільгових умовах отримала від російської влади право освоювати одне з найбільших російських нафтових родовищ в Югрі.

Дружина Медведчука успішно розбудовує російський бізнес – у минулорічній декларації Віктор Медведчук вказав 12 компаній, бенефіціарною власницею яких є Оксана Марченко.

А от Тарас Козак офіційно декларував лише одну російську компанію. У його деклараціях із 2015-го до 2018 року фігурує «Добробут Инвест». Це – клон української компанії з такою ж назвою, що з'явився у російському реєстрі після окупації Криму. На «Добробут Инвест» за російськими законами зареєстрували й земельну ділянку на півострові. І саме від «Добробут Инвест» тягнеться перша ниточка до амбітного проєкту першої російсько-китайської канатної дороги.

Протягом 2016–2018 років, коли народний депутат України Тарас Козак вказував російську «Добробут Инвест» як свою власну, її директором був Олександр Євгенович Баримов – уродженець Білорусі, що отримав громадянство Росії у 2004-му.​

Цей же Олександр Баримов фігурує і в російських структурах родини соратника Козака – Віктора Медведчука. Зокрема Баримов є директором фірми «Ньюйол», яка має частку в «Юг Енерго». «Юг Енерго», відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина – Оксана Марченко. Ця компанія входить в умовну нафтову групу компаній Медведчука в Росії.

Є ще одна цікава обставина: послуги з паркування автомобіля Баримова, за інформацією, отриманою з джерел журналістів, дотичних до російських операторів мобільного зв’язку, оплачувалися з телефону засновника іншої компанії Оксани Марченко – «Ренессанс».

Хто ж цей Олександр Баримов? Це директор і одноосібний власник компанії «ЗЕД Девелопмент», яка будує «канатку» через Амур.​

Ось він на фото – на зустрічі у кабінеті губернатора Амурської області Василя Орлова.​

Таким чином, «Схемам» вдалося встановити, що директором і одноосібним власником компанії, яка займається зведенням транскордонної канатної дороги між Росією і Китаєм, є особа, яка фігурувала або фігурує у структурі російських компаній членів ОПЗЖ – Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Але зв'язок Медведчука-Козака із будівництвом канатної дороги через Амур прослідковується не лише через Олександра Баримова. А й через рідного брата Віктора Медведчука – Сергія.

Важливо зазначити, що, крім «ЗЕД Девелопмент», у будівництві канатної дороги бере участь група компаній «Регіон». Місцева влада називає її головним інвестором зведення «канатки». Логотипи групи під час церемонії, присвяченої старту будівництва, були всюди.

Відповідно до звітності, «Регіон» надає «ЗЕД Девелопменту» кредити через пов'язані структури: ГК «Регіон» та управляючу компанію «МКБ-Капітал».

Група компаній «Регіон», як зазначено на її сайті, контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим, якого в російських ЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчіна – головного виконавчого директора нафтогазового гіганта «Роснєфть» і давнього друга президента Росії Володимира Путіна.

У листопаді минулого року російський «Інтерфакс» повідомив, що «Сергій Медведчук бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку ПАТ «Аптечна мережа 36,6». Крупним акціонером цієї компанії є Московський кредитний банк» із концерну «Россіум», який тоді очолював Сергій Сударіков. Окрім цього, в «Россіумі» «Інтерфаксу» повідомили, що Сергія Медведчука призначено радником гендиректора концерну з інвестицій.

Таким чином, опосередковані зв'язки між Медведчуком-Козаком і будівництвом на Амурі можна прослідкувати не лише через Баримова і «ЗЕД Девелопмент», а й через інвестора – ГК «Регіон» – і брата Віктора Медведчука – Сергія.​

Власник і директор «ЗЕД Девелопмент» Олександр Баримов на повідомлення та дзвінки «Схем» не відповів. У групі компаній «Регіон» у відповідь на запит журналістів зазначили, що бачать вигоду в будівництві через високий пасажиропотік – 1 мільйон на рік, а також перспективу отримати статус резидента особливої території «Приамурська», що передбачає податкові пільги заради розвитку кооперації між Росією та Китаєм.​

«Схемам» вдалося поспілкуватися із Віктором Медведчуком. На питання про причетність його та соратників до зведення канатної дороги на Амурі він відреагував так:

– Питання щодо будівництва канатної дороги на Амурі. У вас є там бізнес-інтерес чи немає?

– Ні, в мене немає.

– Ми виявили, що там фігурує Олександр Баримов.

– Олександр?

– Баримов.

– Я ж сказав: я не знаю, хто це.

– Він фігурує в структурі «Юг Енерго»...

– Невже ви думаєте, що я знаю всіх сьогодні менеджерів тієї чи іншої структури, де моя сім'я чи моя дружина є бенефіціаром?

– Він навіть у вашій декларації є.

– Баримов? У моїй декларації? Ну… Подумайте, що ви зараз говорите. Які можуть буть прізвища в моїй декларації?

– Там відбувався продаж акцій однієї з компаній.

– Ще раз кажу: ну як може бути в декларації прізвище тієї чи іншої людини? Я знаю, хто такий Зеленський. Я знаю, хто такий Путін. Я знаю, хто такий Порошенко. Але хто такий Баримов, я не знаю.

Окрім того, «Схеми» поставили Віктору Медведчуку і питання про зв’язок його брата до амбітного будівництва на Амурі.

– Сергій – ваш брат – має дотичність до групи компаній «Россіум» і групи компаній «Регіон».

– Яку дотичність він має, скажіть, будь ласка?

– Відповідно до повідомлень російського «Інтерфаксу», Сергій Медведчук призначений радником гендиректора концерну, яким є Сергій Сударіков. Сергій Сударіков очолює групу «Регіон», яка інвестує в будівництво канатної дороги.

– Так, працює мій Сергій в такій структурі. Далі що? Я тут до чого?

– Ми бачимо, що директор Баримов, який…

– Дивіться, дивіться. Ви відразу кажете про те, що це ви бачите. Не ми, а ви. Бачите.

– Це відповідно до реєстрів.

– Ну, якщо людина працює менеджером якась – Баримов. Якщо мій брат працює менеджером в якійсь структурі, то чому я повинен до цього мати якесь відношення? Скажіть, будь ласка, щоб я розумів.

– Це дивні співпадіння.

– Дивіться, а чого це співпадіння? Це не співпадіння. Є структура, де працює мій брат якимось менеджером. І отримує за це заробітну платню. Скажіть, будь ласка, а я при чому?

– У цій же історії є Баримов, який є в структурі «Юг Енерго», яка є у вашій декларації.

– Дивіться, в моїй декларації немає Баримова. Є структури, і за ці структури я або моя дружина як кінцевий бенефіціар несе відповідальність. Це все до податкових органів. Я не знаю, хто такий Баримов. Я не знаю про канатну дорогу, де?

– Між Китаєм і Росією.

– Не знаю. Не знаю.

У підсумку: стратегічно важливу для російської влади канатну дорогу із Росії в Китай довірили будувати компанії «ЗЕД Девелопмент», якою, володіє Олександр Баримов. Він же – директор фірми «Ньюйол», що входить в структуру «Юг Енерго». Відповідно до декларації Медведчука, це компанія його дружини – Оксани Марченко. В неї із Баримовим, окрім цього, є й інші фінансові взаємовідносини на великі суми. Цей же Баримов кілька років поспіль керував компанією близького соратника Медведчука – Тараса Козака.

Крім цього, Віктор Медведчук підтверджує, що його брат дійсно має причетність до групи компаній, які інвестують мільярди рублів у будівництво великого геополітичного проєкту – канатної дороги між Росією та Китаєм. Але при цьому український політик, наближений до президента Російської Федерації Володимира Путіна, заявляє, що не в курсі того, чим його менеджери та члени родини займаються у Росії. Чи може так бути?

Примітно, що крім «ЗЕД Девелопмент», Олександр Баримов заснував іще одну компанію – «Мільдор Девелопмент». І ця компанія, як заявляє влада Амурської області, разом із групою компаній «Регіон», планує звести поруч із канатною дорогою готель та спортивно-культурний центр.