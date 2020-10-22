Бал у кума Путіна: хто з політиків і бізнесменів гуляв на весіллі пасинка Медведчука (спецрепортаж)

Жовтень 2020-го, Київ, VIP-ресторан на березі Дніпра.

В елітний заклад, оточений численною агресивною охороною, кортежі прибувають один за одним, багато з яких – на номерах-прикриття. Це весілля пасинка кума Володимира Путіна в Україні. Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об'єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв'язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні.

На церемонію прибули впливові бізнесмени і політики. Не лише колеги Медведчука з фракції ОПЗЖ, але і з партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Знімальна група «Схем» зафіксувала і тих, хто дуже не хотів потрапити у кадр, попри протидію приватної охорони.​

Про те, що родина Віктора Медведчука та Оксани Марченко готується до весілля її сина від першого шлюбу Богдана Марченка, журналісти програми «Схеми» дізналися із соцмереж.

Спочатку майбутня невістка – візажистка, модель та фотографка Катерина – виклала фото з обручкою.

Потім телеведуча Оксана Марченко почала публікувати в інстаграмі відео з весільною тематикою. Зрештою обраниця Богдана сама ж написала дату весілля.

А друзі почали викладати відео із запрошеннями, на яких можна було прочитати назву закладу – ресторан «Маячок» у Києві, на березі Дніпра.

Відтак «Схеми» вирішили зафільмувати, хто із відомих публічних діячів відвідає святкування весілля пасинка кума Путіна, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

Президент ФК «Динамо» і Тарас Козак із «незадекларованою» супутницею

З огляду на попередній досвід і розуміння того, як агресивно можуть діяти охоронці Віктора Медведчука із детективного агентства «Шторм», журналісти вирішили знімати гостей свята двома екіпажами і з двома знімальними групами. Перебуваючи у місцях загального користування і не заходячи на територію приватного ресторанного комплексу.

Гостей кликали на чотирнадцяту. О 13:55 журналісти помітили, як Mercedes, яким користується Віктор Медведчук, уже стоїть на повороті дороги, яка веде до ресторану «Маячок».

Знімальні групи стали автівками так, щоб бачити заїзд на головні ворота із двох точок. І одразу зафіксували заїзд автівки, яка, за даними джерел журналістів у поліції, належить Ігорю Суркісу, президенту футбольного клубу «Динамо» та, відповідно до даних реєстру юросіб, бізнес-партнерові дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях «Прикарпаттяобленерго» і «Львівобленерго».

По другій дня, коли сходяться гості і починають публікувати перші відео зі святкування в інстаграмі, охорона намагається перегородити огляд і завадити зйомці. Перед першим екіпажем ставлять авто. Залишають відчиненими передні двері. А для надійності починають вести розмови просто посеред дороги.

Але це не заважає оператору Кирилу Лазаревичу з іншої автівки зафіксувати, як до ресторану під'їжджає кілька авто. Серед них – чорна Audi, яка, за даними джерел журналістів у поліції, належить Тарасу Козаку.

Тарас Козак – народний депутат від ОПЗЖ, один із найближчих соратників Віктора Медведчука. На нього зареєстрована медійна імперія кума Путіна: він скупив три українські телеканали.

Останнє розслідування «Схем» про Тараса Козака стосувалося того, що він не задекларував як свою цивільну дружину Наталію Лавренюк, так і її численне майно та бізнес. Зокрема жінка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко у російській нафтовидобувній компанії.

І це попри те, що Козак і Лавренюк ділять спільний побут, багато років разом подорожують світом, та, як зізнався сам народний депутат, мають спільну дитину. Минув рік після публікації розслідування. Але і в нову декларацію Тарас Козак Наталію Лавренюк так і не вніс.

Хоча й на це свято вони приїхали разом. За декілька годин це засвідчать Instagram-stories присутніх на весіллі.

Журналісти «Схем» вирішили ще раз запитати народного депутата, чому він не вносить Наталію Лавренюк до своєї декларації. Але на дзвінки та повідомлення нардеп не відповів.

Сусід і соратник з часів СДПУ(о)

14:55. Із лісу виходить група чоловіків у чорному. І прямує до головних воріт ресторану. Потім – ще дві групи.

Синій бус блокує автівку зі знімальною групою спереду. Синхронно чорна Toyota здає назад і блокує спереду другий екіпаж. Toyota зареєстрована на детективне агентство «Шторм». Воно традиційно забезпечує охорону Віктора Медведчука. Обидва екіпажі «Схем» змінюють локацію, аби охорона не встигла заблокувати автівки з усіх боків.

Вдається зафіксувати, як у ворота ресторану «Маячок» заїжджає Mercedes із супроводом. Toyota, за даними джерел журналістів у Нацполіції, зареєстрована на футбольний клуб «Динамо». І, як ішлося в розслідуванні «Схем» «Королі доріг», автівками користується народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Григорій Суркіс.

Через дві години години «Схемам» вдасться зафільмувати з-поміж гостей і Григорія Суркіса, і його брата Ігоря.

Брати-олігархи Суркіси – сусіди Віктора Медведчука. Їхні маєтки розташовані поруч у Пущі-Водиці на північ від Києва. Григорій Суркіс – давній соратник Віктора Медведчука, ще з часів СДПУ(о).

Після 13-річної перерви у публічній політиці у 2019 році він разом із Віктором Медведчуком і партією ОПЗЖ знову пройшов до парламенту.

У тому ж 2019-му Григорій та Ігор Суркіси стали фігурантами розслідування «Схем»«П дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Порошенка. Тоді «Схеми» оприлюднили записи телефонних розмов. На них бізнесмен Дмитро Крючков, який підозрюється Національним антикорупційним бюром у розкраданні мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримує вказівки від Ігоря та Григорія Суркісів. При цьому сам Григорій Суркіс у травні минулого року заперечив свою причетність до корупційної оборудки.

Охоронці не полишають спроб заблокувати автівки знімальної групи. Їдуть за журналістами. І знову намагаються блокувати авто. До їзди приєднується мікроавтобус, зареєстрований, за інформацією з джерел журналістів у поліції, на те ж детективне агентство «Шторм».

«Схеми» вирішують знімати гостей з вулиці. Обидві знімальні групи повертаються до ресторану. І виходять з автівок. Через п'ять хвилин до оператора Кирила Лазаревича підходить група невідомих і оточує його. Члени знімальної групи демонструють посвідчення преси.

Невідомі спинами перекривають огляд виїзду на головну парковку. Наступне, що вдається зафіксувати оператору з витягнутих рук – як із території «Маячка» виїжджає Toyota Sequoia, і в неї сідає жінка з трьома тінейджерками та чоловік у білій футболці.

Інтерес охорони до журналістів зникає через шість хвилин після від'їзду Toyota. Знімальній групі більше не перешкоджали у зйомці автівок, які прибували на весілля.

Хто були ці люди, і в який момент вони з'явилися навпроти ресторану? Відповіді на ці питання журналісти шукали вже в редакції.

«Слуга народу» серед ОПЗЖ

Тим часом, за кілька секунд, протягом яких знімальна група проїжджала головний заїзд на територію комплексу, оператор Борис Троценко встиг зафіксувати чоловіка, схожого на народного депутата України із пропрезидентської фракції «Слуга народу» Андрія Холодова. Але стоп-кадр вийшов нечітким.

Однак те, що Андрій Холодов таки присутній на весіллі, за декілька годин підтвердили гості, виклавши свої Instagram-stories.

Чому депутат від «Слуги народу» прийшов на родинне свято кума Путіна? Мабуть, теж через кумівство. Оксана Марченко хрестила дитину Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської. Цей факт встановила журналістка «Схем» Валерія Єгошина у липні 2019-го – ще тоді, коли Холодов депутатом не був.

На той момент керівник штабу партії Олександр Корнієнко відреагував на закид: мовляв, дружини Холодова і Медведчука – куми, але при цьому сам Медведчук і сам Холодов кумами не є.

Сам Андрій Холодов теж говорив про товариські відносини між дружинами. І уникав прямих відповідей на питання про його відносини з Віктором Медведчуком.

Схоже, таки дружать родинами. Журналісти помітили, що під час церемонії у лівій частині зали сиділи гості, запрошені з боку родини Медведчука-Марченко. «Слуга народу» Холодов сидів одразу за Ігорем Суркісом.

Прийшов час знову запитати Андрія Холодова, що його особисто об'єднує з Віктором Медведчуком. Втім, до публікації цього матеріалу нардеп на дзвінки та повідомлення так і не відповів.

У листопаді 2019 року журналісти «Схем» встановили, що родина Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників до розповсюдження цих партій у кіоски і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»). Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Холодова, щоб перевірити, чи діяв нардеп в умовах реального конфлікту інтересів, коли лобіював законодавче нововведення, що має покращити фінансові умови для тютюнового бізнесу, до якого він та його родина, схоже, мають стосунок.

«Бурштиновий» гість

Близько 16-ї години знімальна група фіксує Mercedes, що їде у напрямку головних воріт «Маячка». Mercedes із чотирма сімками, за інформацією джерел журналістів у поліції, зареєстрований на Володимира Продивуса.

Навесні 2014 року в лісі на Рівненщині сталася стрілянина. Причина конфлікту, як заявили тоді у прокуратурі, встановлення контролю над видобутком бурштину. Відеореєстратор однієї з автівок зафіксував на той час нардепа-регіонала Володимира Продивуса. Згодом Продивус заявить, що приїхав у ліс, щоб вислухати людей.

Зараз він займається будівельним бізнесом – в тому числі, володіє компанією «Мостобуд», яка зводила і досі недобудований Подільський міст в Києві. Ще Продивус є засновником кількох громадських організацій, в тому числі Федерації боксу, а також володіє часткою в російській компанії, зареєстрованій в окупованому Криму.

Наприкінці вересня Володимир Продивус був присутній під час представлення кандидата в мери Вінниці від ОПЗЖ – боксера В’ячеслава Узелкова. У заході також брав участь нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко.

Mercedes фігуранта бурштинового конфлікту Продивуса покинув комплекс о 18:20.

А наступного після весілля дня невістка Медведчука виклала в інстаграмі картину, виготовлену з каміння, схожого на бурштин.

Що може бути спільного у Володимира Продивуса і Віктора Медведчука? На дзвінки «Схем» та повідомлення з проханням про коментар бізнесмен не відповів.

І хоча автівка Володимира Продивуса покинула територію ресторану ще до виступу Олега Винника, бізнесмен міг бачити частину розважальної програми. А саме – виступ гумористичного дуету «Кролики».

Влітку Мойсеєнко і Данилець на каналі «112 Україна» скаржилися на цькування в Україні. Мовляв, причина у тому, що їх сплутали зі схожими людьми.

«Мало того, вони зробили знімок, відео, 100-річчя комсомолу в Криму, і ми з Володею стоїмо і співаємо пісню «Ленін такий молодець і юний жовтень – «зашибісь». Це, звичайно, я переробив трошки пісню. І я дивлюся: точно Вовка і точно я. А коли збільшуєш відео – виявляється, не Вова це, не я. Просто здалеку дуже схожі дві людини», – розповідав Данилець.

Дуже схожі дві людини викладе в інстаграмі одна із присутніх на весіллі. І ці дві людини знову співатимуть дивних пісень – про Радянський Союз.

І можна було б збільшувати відео, і сперечатися, чи це часом знову не двійники, однак автомобіль Volvo, який належить, за даними джерел журналістів у поліції, Мойсеєнку Володимиру Олександровичу 1963 року народження, заїхала на територію «Маячка» о 16:48.

Дипломатичне авто напрокат

За пів години після того, як гості почали викладати відео з виступом Дарини Медведчук – похресниці Володимира Путіна та Світлани Медведєвої, із комплексу «Маячок» виїхав Mercedes, власником якого, за даними джерел журналістів у Нацполіції, є Андрій Іванович Заяць.

Андрій Заяць – український дипломат. До 2016 року працював директором Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС. Із 2016-го – держсекретарем МЗС. У березні цього року був звільнений прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з цієї посади. Як зазначала «Європейська правда», Андрій Заяць був одним з ідеологів нового закону про дипломатичну службу, втім, частина його положень та нових правил викликала опір частини дипломатів.

Журналісти поцікавились у дипломата – чому його автівка була на території ресторану, де святкували весілля пасинка Медведчука, і чи був він на святі. Андрій Заяць заперечив свою присутність. Каже – просто дав покористуватися своїм авто.

«Мене там не було. Автомобіль я дав знайомому покористуватись. Я даю, коли мене просять. Як є така можливість. Але кому саме – я не можу вам сказати», – заявив Заяць.

«Людина Медведчука в Криму», довірена особа Тимошенко і гриби

А тепер треба повернутися до Toyota Sequoia та осіб, посадку яких намагалися перекрити охоронці. Чоловіка в білій футболці, жінки в червоному та трьох дітей. Чоловік у білій футболці – Сергій Володимирович Коровченко.

Сергій Коровченко обіймав посаду начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму під час анексії півострова Росією. Прізвище Коровченка фігурує в так званих «плівках Глазьєва» – телефонних розмовах радника президента Росії щодо захоплення Криму. Записи оприлюднили під час судового процесу над Віктором Януковичем, а згодом – опублікувало видання «Цензор.нет». Згідно з цими розшифровками, радник президента Росії Сергій Глазьєв у розмові з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним, яка відбулася в лютому 2014 року, стверджує, що «міністр юстиції Криму» Сергій Коровченко є людиною Віктора Медведчука й просить зберегти його на посаді.

«Дивись, я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму, який діє на сьогоднішній день, – Коровченко Сергій Володимирович. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти. Він уже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився… Ось у мене дві кандидатури, за які я. Коровченко від Медведчука...» – звучить на плівках голос, схожий на голос Глазьєва.

Коровченко назвав плівки «маніпулятором в руках влади» і у 2019 році став кандидатом у народні депутати, але у Раду не потрапив. У цьому році спільно з командою Юлії Тимошенко на Чернігівщині проводив соціальні акції, а раніше, у цьому ж регіоні, був представником «Батьківщини» по 210-му округу, про що писали в партійних новинах.

А тепер про команду Юлії Тимошенко. Жінка в червоному, яку садить в авто Коровченко – це Владислава Молчанова.

Свого часу вона була співзасновницею будівельної та інвестиційної компанії «Столиця-Груп». А у 2019 році пішла у публічну політику – стала керівницею київського штабу та довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року.

А тепер питання. Чи були Коровченко і Молчанова на території ресторану, де відбувалося святкування весілля пасинка Віктора Медведчука? Так.

О 15:00 відеореєстратор зафіксував, як Сергій Коровченко виходить із воріт закладу, а на території стоїть Молчанова з дітьми.

Але чи могло так статися, що Коровченко і Молчанова опинилися там випадково? З одного боку, мабуть, важко повірити у таке співпадіння: чоловік, якого називають «людиною Медведчука» випадково опиняється там, де Медведчук святкує весілля свого пасинка. Однак, мабуть, навряд чи гості дійства такого рівня могли собі дозволити завітати на свято у спортивній формі одягу.

«Схеми» звернулися до Сергія Коровченка та Владислави Молчанової із проханням пояснити, що вони робили на території ресторану, де відбувалося святкування весілля пасинка Медведчука. Із Сергієм Коровченком зв'язатися не вдалося, а от Владислава Молчанова відповіла, що приїжджала з Коровченком... по гриби.

«Я просто знімаю будинок на території «Маячка», ресторану. І йшла за грибами з чоловіком. І побачила, що там велика подія.

– А ваш чоловік – це Сергій Коровченко? – уточнюють журналісти.

– Ну я точно не хочу говорити зараз, хто мій чоловік.

– Але ви разом просто з ним були?

– Так. Я була з ним разом.

На питання, чи знайома вона з Медведчуком, Молчанова відповіла: «Я особисто з ним ніколи не бачилась», – відповіла Владислава Молчанова.

Сергій Коровченко повідомив також, що в той день вони «були на пікніку, потім пішли по гриби», але на весіллі, за його словами, він не був. Маневри автівки, яка кілька разів то заїжджала, то виїжджала з території закладу, пояснив так: «Ну то ми шашлики готували. Водія трошки експлуатували, туди-сюди «ганяли».

На запитання, чому на так званих «плівках Глазьєва» його називають «людиною Медведчука», а відтак, чи не вважає він це дивним співпадінням, Коровченко відповів: «З цього приводу я неодноразово був допитаний у справі, яку на сьогоднішній день розслідує прокуратура АРК, яка знаходиться в Києві. На вулиці Діловій. Мене туди неодноразово викликали, допитували в якості свідка і теж ставили це питання, але я сказав, що всю інформацію стосовно тих, хто мені пропонував там залишитися, що вимагали від мене, всю інформацію я надав слідчому щодо цих фігурантів».

І додав: «Хто там – Глазьєв, Затулін – я особисто не знаю, ніколи з ними не спілкувався, особисто я не знаю пана Медведчука, ніколи його не бачив, крім як по телевізору. І мені взагалі важко прокоментувати, так би мовити, це явище».

На уточнення щодо співпраці з «Батьківщиною» Коровченко зазначив: «Мені симпатизує ця партія, мені симпатизує лідер цієї партії. Так, ми співпрацюємо».

Після побажань і настанов молодятам від Оксани Марченко та Віктора Медведчука, присутні споглядали феєрверк. Їх розважали, крім Олега Винника, Макс Барських, «Врємя і Стєкло», Світлана Лобода та Вєрка Сердючка.

На відео однієї із гостей, де так звана мама Вєрки вручає нареченій квіти, журналісти помітили чоловіка, дуже схожого на народного депутата України від ОПЗЖ Вадима Столара.

Вадим Столар – впливовий столичний бізнесмен. Фігурант низки антикорупційних журналістських розслідувань. За часів президентства Петра Порошенка його часто називали «сірим кардиналом» Києва. У 2017-му опосередкованим підтвердженням зв’язків керівництва столичної мерії з Вадимом Столаром стало розслідування Михайла Ткача про те, як разом із бізнесменом на одному приватному літаку прилетів мер Віталій Кличко. А згодом з’явилося відео, на якому Кличко у гучній компанії вітає Столара із днем народження. Водночас сам Кличко заперечував будь-які зв’язки зі Столаром.

У 2019 році Вадим Столар обрався до парламенту за списком ОПЗЖ, а через кілька місяців очолив київську міську організацію цієї партії.

У вересні цього року журналісти Bihus.Info повідомили, що кандидат в мери Андрій Пальчевський проводить зустрічі з «політтехнологом» Вадима Столара, натякаючи на їхню можливу політичну співпрацю.

При цьому публічно Столар підтримує Олександра Попова – кандидата в мери столиці від ОПЗЖ.

Столар та Медведчук стали політичними соратниками лише рік тому на парламентських виборах. Раніше не було відомо, що вони приятелюють настільки, щоб відвідувати родинні свята.

На прохання журналістів про коментар Вадим Столар не відреагував.

Святкування весілля пасинка Віктора Медведчука, відповідно до часу публікацій відео гостями, затягнулося за дванадцяту ночі. Запрошені гості весілля, судячи з відгуків, залишилися дуже задоволеними.