Нардеп Козак не задекларував цивільну дружину, на яку оформлена частка в російському бізнесі Медведчука – ​«Схеми»

Цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – за життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко та Віктора Медведчука та численне майно в Україні, водночас парламентар не згадує про неї у своїй декларації. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «У російському бізнесі тільки дівчата».

Уродженка Львова з українським та російським паспортами Наталія Лавренюк має 25-відсоткову частку в компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Дані про це містяться у реєстрі юридичних осіб РФ.

Дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%. Це – частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє українська телеведуча через фірму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

В Україні Наталія Лавренюк значиться власницею приватного підприємства «Лілія», яке, згідно з даними джерел «Схем» у податковій, не приносить їй доходів. Водночас, журналісти виявили у неї 12 квартир у Києві та Львові, і ще з десяток земельних ділянок на Київщині. Сукупно за останні 14 років офіційні доходи Лавренюк склали близько 5 мільйонів гривень – якими навряд чи можна пояснити наявність цих квадратних метрів нерухомого майна, йдеться у розслідуванні.

За даними «Схем», Наталія Лавренюк – постійна супутниця народного депутата Тараса Козака в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го. Вони разом мандрували до Росії та Європи: літаками, автобусами та машинами. Спільних перельотів протягом 10 років журналісти нарахували понад 100 – це Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови.

У вересні 2018 року, як зафіксували журналісти, вона прилетіла до Києва в компанії бізнесмена Нісана Моісеєва, а також депутата і соратника Медведчука Тарас Козака. Літаком, який здійснював рейс, за спостереженням «Схем», користується Козак.

Крім того, партнерка родини Медведчука в Росії Лавренюк виявилась матір’ю дитини Тараса Козака, що підтвердив він сам.

Ні дитину, ні Лавренюк, ні оформлене на неї бізнес в РФ та майно в Україні депутат в декларацію не вніс. Приховування відомостей про особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах, та недекларування оформленого на неї майна та бізнесу – це злочин, кажуть антикорупційні юристи.

«Якщо є факти спільних подорожей, якщо відомо, що є неповнолітні діти, але немає в нас в декларації задекларовано – наприклад, особи, з якою така дитина, з якою були подорожі як члена сім’ї, або особи з якою не укладено шлюб, але є спільне проживання – то можна говорити, що це порушення декларування, – зазначає експертка громадської організації «Центр протидії корупції» Галина Чижик. – Що це приховування як дитини від декларування, яка мала би бути в декларації, так і умовно співмешканця чи співмешканки. Навіть якщо декларант з цією особою не жив і не ночував всі 365 днів у році. Але якщо якийсь час вони проводили спільно, якщо є спільна дитина, якщо є спільні подорожі – значить, спільні права і обов’язки є. А значить, мали би декларуватися ці люди».

Наталія Лавренюк не відповіла на питання журналістів у месенджері. Її телефон був також вимкнений. У свою чергу нардеп Тарас Козак у відповідь запитав: «А що – це заборонено? (спільно літати – прим. ред.)». І зазначив: «У нас є спільна дитина».

На уточнення «Схем», чому згадок про неї немає в декларації парламентар попросив надіслати йому письмові питання. Утім, до ефіру на них так і не відповів.

«Виходить, що депутат Козак, схоже, послідував прикладу свого давнього політичного соратника Медведчука, оформивши свою частку у спільному з ним російському бізнесі на жінку. І якщо Медведчук задіяв цю схему, щоб обійти американські санкції – можна лише припустити, що Козак так вчинив, щоб під них не потрапити», – йдеться у розслідуванні.

У вересні 2018 року «Схеми» повідомляли, що дружина Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла в конкурсі на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації. Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тонн газу – у 3 439 мільйонів кубічних метрів.

Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна – раніше підтвердив, що вона є власницею бізнесу в Росії.

«Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині», – заявив Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами кума Путіна, інформація у розслідуванні «Схем» здебільшого відповідає дійсності.

Раніше стало відомо, що протягом кінця минулого і нинішнього років соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал NewsOne, «112 Україна», а пізніше і «Zik».



