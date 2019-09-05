Тарас Козак – донедавна малопублічний депутат Верховної Ради та соратник кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, який пройшов до нової Верховної Ради за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». Та цьогоріч Козак привернув до себе увагу, почавши скуповувати всеукраїнські інформаційні канали – спершу «112», згодом NewsOne​, а тепер і Zik. Паралельно з цим в їхніх ефірах помітно зросла частота появи самого Медведчука.

Те, що у Віктора Медведчука – нафтогазовий бізнес у Росії, «Схеми» розповіли ще рік тому. Нині виявилось, що Тарас Козак також пов'язаний з російською фірмою, яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Але не напряму. Часткою у 25 відсотків у фірмі «НЗНП Трейд» володіє Наталія Лавренюк, яка має російський та український паспорти. Журналіст Максим Савчук виявив, що це – мати дитини народного депутата Тараса Козака, та його регулярна супутниця щонайменше останні 10 років. За цей час вони здійснили разом понад сто спільних польотів – на курортні острови та різні туристичні напрямки. Чому нардеп «забув» згадати про неї у своїй декларації? Чому не вказав частку у російському нафтовому бізнесі? Про численне майно в Україні? Чи не є це таким же способом переписати все на близьку особу, як свого часу це зробив його соратник Віктор Медведчук?

У вересні 2018 року «Схеми» розповіли, як дружина Віктора Медведчука увійшла в російський нафтогазовий бізнес. Поки сама Оксана Марченко брала участь у танцювальному шоу, її компанія освоювала одне з трьох найбільших родовищ, що на той час лишалися неосвоєними в Росії – Гавриківське нафтове родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.



Тоді журналісти виявили, що родина Медведчука-Марченко отримала це родовище на особливих умовах – вимоги на держконкурсі у РФ були виписані саме під їхню компанію.



Якими якостями повинна володіти компанія або бізнесмен для того, щоб вести нафтогазовий бізнес в Росії?



«Абсолютно необов'язково бути досвідченим нафтовиком або газовиком, – пояснює аналітик, партнер російської консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін. – Достатньо мати хороші відносини з представниками влади, яка розподіляє ліцензії.Треба бути на правильній стороні барикад, не фрондувати, а залишатися не в опозиції, а в хороших відносинах з владою».



Уже після виходу розслідування «Схем» Віктор Медведчук не лише підтвердив, що справді має фінансові інтереси в Росії. Але і визнав, що оформив цей бізнес на дружину, щоб таким чином обійти американські санкції, під які потрапив за свою антиукраїнську діяльність.

Тоді в ефірі каналу NewsOne​ він заявив: «Моя дружина не займається бізнесом, вона ним володіє. А управляю ним я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «любі» американці від березня 2014-го запровадили щодо мене санкції».



Відтоді минув рік – який, схоже, був продуктивним для кума Путіна в Україні.

По-перше, соратник Віктора Медведчука Тарас Козак зібрав медіа-колекцію з трьох українських інформаційних телеканалів – 112 каналу, NewsOne та Zik. Які взялися активно висвітлювати чи не кожен крок та заяву соратника Путіна в Україні.

А по-друге, не без сприяння цих телеканалів, партія Медведчука-Бойка-Рабіновича «Опозиційна платформа – За життя» посіла друге місце на парламентських виборах. Востаннє Медведчук був у депутатському кріслі у далекому 2002 році.

Тепер Віктор Медведчук – знову у Верховній Раді. 29 серпня 2019 року в залі під куполом він офіційно присягав на вірність Україні ось такими словами:

«Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу», – які зачитував з трибуни його колега по парламенту Юлій Іоффе.



Але наскільки впливовий політик і тепер вже народний депутат Віктор Медведчук щирий у тому, що його інтерес – це «незалежність та благополуччя України»? Якщо його власний фінансовий стан напряму пов’язаний з Росією – країною, що анексувала частину української території та підтримує проросійських бойовиків на Донбасі?

За спостереженнями «Схем», цей нафтовий бізнес у Росії невпинно розвивається. У Ханти-Мансійському окрузі «НЗНП Трейд» бурить все нові свердловини, підключає комунікації та розширює інфраструктуру.

Більше того, частка Медведчука-Марченко у самій компанії цьогоріч зросла.

Подружжя провадить цей бізнес в Росії не самостійно. У них там є партнери. А хто вони? З ким Медведчук в Росії розділяє як фінансові ризики, так і грошові дивіденди від спільного бізнесу? З ким він там, умовно кажучи, в одному човні під російським прапором?



Російський аграрій Сергій Кислов вийшов із цього нафтобізнесу. Замість нього в структуру увійшла АО «Фінконсалтпро» фаната малої авіації Родіона Ніколяна. Натомість Оксана Марченко наростила свою частку – із 50,1% до 61%. Зросла і частка Наталії Лавренюк – із 14,9 до 25%.

Отже, Наталія Лавренюк – це особа, в якої частка у мільйонному нафтовому бізнесі в Росії зросла синхронно із часткою Оксани Марченко.

Яка в російському реєстрі більше не фігурує в жодній іншій компанії. І про Наталію Лавренюк у відкритих джерелах мінімум інформації.

Хто ж така Наталія Лавренюк і чому родина Медведчуків веде із нею спільний бізнес у Росії?

У російському бізнесі тільки дівчата?

Одразу встановити дані Наталії Лавренюк – вік, громадянство, сімейний статус – було не так і просто, адже вона зовсім не публічна людина. «Схемам» вдалося її знайти лише через перевірку різних реєстрів України та Росії та за допомогою джерела, яке має доступ до бази АС «Российский паспорт».

Виявилося, що Наталія Лавренюк народилася у 1975 році в Українській РСР. Вона зареєстрована у багатоповерхівці у місті Калуга. У березні 2015 року Лавренюк отримала паспорт громадянки Російської Федерації – у довідці є і її заява на отримання цього документа. У ній зазначено, що вона розірвала шлюб у 2008 році. А ще, що вона уродженка міста Львова. Система надала і два фото цієї жінки.

Перевірка на офіційному сайті податкової служби Російської Федерації підтвердила: людина з такими даними дійсно має паспорт громадянки Росії.

Отже, виходить, що Лавренюк – львів’янка з російським паспортом, яка веде в Росії спільний бізнес із Медведчуком?

В Україні зареєстровано більше ніж два десятки осіб з ідентичними прізвищем, ім’ям і по батькові – «Лавренюк Наталія Миколаївна».

Але серед них – лише одна з такими датою і місцем народження.



Наталія Лавренюк працювала у Львівській політехніці та Львівському аграрному університеті. Вона ж є власницею приватного підприємства «Лілія», яке, за даними джерел «Схем» у податковій, не приносить їй доходів. Та й взагалі з 2004 року її офіційні доходи склали майже 5 мільйонів гривень. Це сумарно, за останні 14 років.

При цьому, відповідно до українського реєстру прав на нерухоме майно, Наталія Лавренюк точно не бідує.

Численна нерухомість Лавренюк в Україні

Середмістя Львова, вулиця Князя Романа.

Відповідно до реєстру, у будинку за номером 22, російська бізнес-партнерка родини Медведчука Лавренюк має 381 квадратний метр нежитлових приміщень та 10 квартир.

Щоправда, це не зовсім квартири, адже весь будинок – частина готелю «Швейцарський». Він об'єднує дві будівлі – Князя Романа, 22 і 20, де розташований вхід і рецепція.

1244 квадратні метри готельного комплексу будинку номер 20 також належать Наталії Лавренюк.

У Києві жінка також має житлову площу, але скромнішу. У будинку на проспекті Лобановського у 2016 році Наталія Лавренюк стала власницею квартири на 96 квадратних метрів.

А в 2018 році вона купила однокімнатну квартиру в новобудові на Оболоні за більш як мільйон гривень.

Крім 12 квартир в Україні, відповідно до реєстру речових прав, Наталія Лавренюк володіє і десятьма земельними ділянками. Дві з них – у селі Осещина Вишгородського району на Київщині, на березі Дніпра, де у Лавренюк 0,35 гектара землі.

А в селі Тарасівка під Києвом у Наталії Лавренюк ще вісім земельних ділянок – практично у лісі. Шість із них жінка купила у 2018 році. Відповідно до копій договорів купівлі-продажу, вони обійшлися їй у трохи більше, ніж мільйон 140 тисяч гривень. Найбільшу ділянку Лавренюк отримала в 2010-му – у подарунок.

Територія цих восьми ділянок огороджена суцільним парканом, на ній уже є будівля, схожа на гараж, а поміж сосен працівники завершують зводити будинок.

Таким чином, «Схеми» знайшли в Наталії Лавренюк 12 квартир, 10 земельних ділянок, майже зведений будинок у лісі, паспорт громадянки України, паспорт громадянки Росії та спільний бізнес в РФ із родиною Віктора Медведчука.



Звідки гроші і як все це можна пояснити?

А звідки гроші?

«Схеми» знайшли профіль Наталії Лавренюк у мережі Instagram. Вона не публікує там особисті фото, а на її «аватарці» – фото песика. Але її можна знайти на фото друзів із різних заходів.

Але не тільки там.

Журналіст «Схем» Михайло Ткач проаналізував десятки архівних відеозаписів із аеропорту «Київ». Зокрема ті, які стосуються перельотів Віктора Медведчука.

І побачили її у вересні 2018 року в компанії бізнесмена Нісана Моісеєва вийшла з літака, який саме приземлився в аеропорту і яким користується депутат і соратник Медведчука Тарас Козак.

Вона спілкувалась з бізнесменом Моісеєвим до того часу, поки з терміналу не вийшов сам Тарас Козак – той, який скупив три українські телеканали.

Відтак Лавренюк і Козак разом сіли в одне авто і залишили територію аеропорту.

«Схеми» проаналізували також дані перельотів Наталії Лавренюк і Тараса Козака, починаючи з 2005 року. Як виявилося, Лавренюк – постійна супутниця Тараса Козака. Майже усі мандрівки Наталія Лавренюк провела разом із ним: подорожі до Росії та Європи.

Лавренюк і Козак разом перетинали кордони на автомобілях, на рейсових і приватних літаках – іноді навіть літали разом по чотири-шість разів на місяць.

Утім, спільних фото Наталії Лавренюк і Тараса Козака журналістам знайти не вдалося в мережі.

А її профіль в Instagram має лише одне відео, на якому вона разом із маленькою дівчинкою рік тому заохочувала дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко брати участь у танцювальному шоу.

У коментарях до цього допису сама Оксана Марченко відповідає: «Дякую велике, мої дорогі». Схоже на те, що вона знає і Наталію, і дитину.

Таким чином у журналістів з’явилася здогадка: що, а точніше, хто, окрім постійних спільних мандрівок, може поєднувати Козака і Лавренюк? Утім, довести це довго не вдавалося.



У родини Медведчука є партнерка Наталія Лавренюк у нафтовому бізнесі в Росії. У неї паспорти щонайменше двох країн та значна кількість нерухомого майна в Україні. При цьому відомості про її офіційні доходи свідчать про те, що її заробітками навряд чи можна пояснити наявність цих квадратних метрів нерухомості. Окрім того, вона понад десять років постійно супроводжувала соратника Медведчука Тараса Козака у його закордонних поїздках.

Журналісти звернулися за коментарем безпосередньо до Наталії Лавренюк, але вона залишила запитання в месенджері без відповіді, а її телефон був вимкнений

Натомість «Схемам» вдалося поспілкуватись із народним депутатом Тарасом Козаком у Верховній Раді.

– Ким вам приходиться Наталія Лавренюк? У вас є відповідь?

– А для чого ви це питаєте?

– Ми цікавимося, тому що ви дуже часто з нею літаєте, разом їздите на авто.

– А що – це заборонено?

– Ні, це не заборонено, просто хотів дізнатися, який у неї статус для вас?

– У нас є спільна дитина.

Отже, таємнича бізнес-партнерка родини Медведчука в Росії Наталія Лавренюк виявилася матір’ю дитини народного депутата Тараса Козака та судячи з усього, його цивільною – тобто неофіційною – дружиною.

– На ній 12 квартир, земельні ділянки, і вона бізнес-партнерка Оксани Марченко в нафтовому бізнесі в Росії. Чому ви тоді її не вносите у декларацію? Якщо у вас спільна дитина.

– Візьміть задайте питання, і я вам відповім.

– Я вам ставлю питання.

– Я просто зараз поспішаю, у нас зараз засідання. Напишіть мені всі питання.

– Питання одне: чому ви не декларуєте її майно? На ній 12 квартир, земельні ділянки...

– Задайте питання, я відповім.

«Схеми» повторно звернулися до Тараса Козака із письмовими запитаннями, але до ефіру відповіді від нього не отримали.

Виходить, що депутат Козак, схоже, взяв приклад зі свого давнього політичного соратника Медведчука, оформивши свою частку в спільному з ним російському бізнесі на жінку. І якщо Медведчук задіяв цю схему, щоб обійти американські санкції – можна лише припустити, що Козак так вчинив, щоб під них не потрапити.

Так чи інакше: офіційний скупник українських телеканалів депутат Козак має не лише політичні зв'язки з Медведчуком – вони разом ведуть бізнес у державі, яку Україна визнала агресором, ще й за сприяння влади Росії, яка саме їм віддала в розробку велике газонафтове родовище.

Чиї інтереси будуть переважати для цих двох народних обранців? Інтереси українського народу, якому вони синхронно присягнули днями у Верховній Раді? Чи власні фінансові, зав’язані на Росії?

А в декларації де?

Крім того, питання вже лежить не в морально-етичній площині, а підпадає під цілком конкретну статтю Кримінального кодексу України.



«Недекларування – це може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Якщо декларація була подана, але в ній, наприклад, не було якогось майна, яке коштує більше ніж 460 000 гривень – це кримінальна відповідальність. І тут може бути або штраф, штраф невеличкий 51 000 гривень. Або це можуть бути громадські роботи, або навіть позбавлення волі строком до трьох років», – пояснює експертка громадської організації «Центр протидії корупції» Галина Чижик.

А з огляду на виявлені журналістами факти про пов’язаність народного депутата Козака з Лавренюк – експертка припускає, що там може йтися про порушення декларування.

«Якщо є факти спільних подорожей, якщо відомо, що є неповнолітні діти, але немає в нас в декларації задекларовано – наприклад, особи, з якою така дитина, з якою були подорожі як члена сім’ї, або особи, з якою не укладено шлюб, але є спільне проживання – то можна говорити, що це порушення декларування, – зазначає Чижик. – Що це приховування як дитини від декларування, яка мала би бути в декларації, так і умовно співмешканця чи співмешканки. Навіть якщо декларант з цією особою не жив і не ночував всі 365 днів у році. Але якщо якийсь час вони проводили спільно, якщо є спільна дитина, якщо є спільні подорожі – значить, спільні права і обов’язки є. А значить, мали би декларуватися ці люди».

Приховування відомостей про дружину чи особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах – злочин.

Тарас Козак у жодній своїй декларації не вказував Лавренюк як дружину чи цивільну дружину, а відтак – і все її українське майно та російський бізнес, який на неї оформлений, там не вказаний.

Як зазначають антикорупційні юристи, якщо Тарас Козак та мати його дитини, на яку оформлений російський бізнес та з якою вони здійснюють регулярні спільні польоти, справді ведуть спільний побут – тобто живуть цивільним шлюбом, але не відображають це в декларації депутата – це серйозне порушення закону.

У попередні роки за президентства Петра Порошенка на очах українських спецслужб соратник Путіна Віктор Медведчук наростив свій вплив в Україні та повернувся в публічну політику. Попереднє розслідування «Схем» про його нафтогазовий бізнес в Росії залишилось поза увагою правоохоронців. Та днями вже новий президент України анонсував гучне викриття партії Медведчука «на фінансуванні з іншої країни».

«У нас є відповіді – обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться», – заявив наприкінці серпня в інтерв”ю Володимир Зеленський.



Якщо українські правоохоронці справді зацікавились діяльністю Медведчука з точки зору питання національної безпеки, можливо, їх також зацікавить і декларація його партнера, народного депутата Тараса Козака, в якій, як показало розслідування, бракує згадок і про майно в Україні, і про бізнес у Росії.