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14 Грудень 2018, Київ 17:01
Новини | Політика

Депутат із «Опозиційного блоку» став власником телеканалу «112 Україна»

Акція біля Верховної Ради «Обережно! Рупори Кремля!», Київ, 21 вересня 2018 року

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Депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» та давній соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром телеканалу «112 Україна». Про це 14 грудня повідомив сам телеканал, ця інформація міститься і в державному реєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців.

Акція біля Верховної Ради «Обережно! Рупори Кремля!», 21 вересня 2018 року
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У листопадовому розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») ішлося, що «частіше за всіх спільно з ним (Медведчуком – ред.) напряму до Росії літає його давній політичний соратник, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак».

Віктор Медведчук і Нісан Моїсеєв
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У 2018 році Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи.

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