Депутат із «Опозиційного блоку» став власником телеканалу «112 Україна»

Депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» та давній соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром телеканалу «112 Україна». Про це 14 грудня повідомив сам телеканал, ця інформація міститься і в державному реєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців.

У листопадовому розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») ішлося, що «частіше за всіх спільно з ним (Медведчуком – ред.) напряму до Росії літає його давній політичний соратник, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак».

У 2018 році Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи.