Що робити з телеканалами «112 Україна» та NewsOne?

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Висоцький, народний депутат України; Ліна Кущ, перший секретар Національної спілки журналістів України; Діана Дуцик, виконавчий директор Інституту медіа і комунікації; Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Рада національної безпеки та оборони збереться для розгляду запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne, як тільки отримає відповідну постанову з Верховної Ради, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Перед цим депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Раніше петиція з вимогою «припинити антиукраїнську діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne» набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч необхідних для розгляду підписів. У документі телеканали «112 Україна» та NewsOne названі «інформаційними активами Кремля в Україні».
Віталій Портников: Пане Висоцький, чому саме зараз? Ці канали працюють 4 роки.
Частина судів контролюється тими ж людьми Медведчука й Портнова. Досі!Сергій Висоцький
Сергій Висоцький: Я хотів би переадресувати це запитання колегам у залі, які ще 3 роки тому не проголосували і мій законопроект щодо позбавлення ліцензії телерадіоорганізацій, бенефіціарами яких є громадяни або юридичні особи країни-агресора. Темою протидії Росії в медіасфері я займаюся від початку моєї каденції у парламенті. Два роки ходили до РНБО, намагалися через суди це зробити – нічого не виходило. Частина судів контролюється тими ж людьми Медведчука й Портнова. Досі!
(Повна версія програми)
Тоді ми всі знали і про телеканал «Інтер», часткою якого офіційно ще декілька років тому володів «Перший телеканал» російського телебачення. Потім вони сховалися, але я певен, що бенефіціари там і досі російські.
Є російські впливи і російські бенефіціари на цих телеканалах, і російське фінансування є. Медіа писали про те, що були контракти NewsOne з компаніями Дерипаски. Усі ці докази є неофіційними. У мене інформація, що доказів набагато більше в наших спецслужб. Але оскільки це є елементами проваджень, контррозвідувальних матеріалів, вони не можуть це оприлюднювати. Тому РНБО повинне в закритому режимі вирішувати, що потім опублікувати, а що – ні.
Закон про санкції передбачає, у тому числі як один із видів санкцій, – припинення господарської діяльності, відкликання ліцензіїСергій Висоцький
«Останній патрон» залишився – це «патрон» політичний, але законний. Закон про санкції передбачає, у тому числі, як один із видів санкцій – припинення господарської діяльності, відкликання ліцензії. Якщо РНБО це ухвалює – це законно. Верховна Рада не має норм прямої дії щодо впровадження санкцій відносно когось і не може сама когось залишати без ліцензії.
Вже реально і легально «засвітився» Медведчук, як уже стало відомо, що Портнов нібито відмовився від управління NewsOne і корпоративні права NewsOne перейшли до Тараса Козака, який є найближчим бізнес-партнером.
Всі власники підкремлівські – це ж фейк. Їх ставила Росія для того, щоб вони були українськими власниками. Але, я так розумію, що у Кремлі побачили, що Портнова ваги не вистачає, щоб захистити ці медіа, зробили рокіровку і поставили туди вже офіційно структуру Медведчука.
І телеканал «112» теж належить Медведчуку. До речі, за даними Радіо Свобода – це ж було розслідування «Схем». Медведчук – кум Путіна.
І «Інтер» треба додавати до санкційних списків. На жаль, консенсусу в залі також немає. Лобісти «Інтеру» представлені також у Верховній Раді більше, ніж лобісти інших проросійських телеканалів. У нас, наприклад, уже 2 роки в парламенті лежить аналогічна постанова щодо направлення на розгляд РНБО персональних санкцій відносно Медведчука і його компаній, господарських санкцій. На жаль, поки політичної волі парламенту немає, бо немає у Банкової такої волі.
– Пані Кущ, а як діяти державі в ситуації з гібридною війною, коли ворог, котрий сам абсолютно чітко закрив свій медіапростір від будь-якого стороннього впливу – Російська Федерація – спокійно контролює свій медіаринок, принаймні телевізійний, майже повністю від будь-яких «небажаних гостей»? Україна ж – демократична країна, з одного боку, з іншого боку, повністю відкритий медіаринок – ніхто не може якимось чином захистити громадян від того, що президент Дональд Трамп називає «фейк ньюз», тільки з російського боку.
РНБО може розглянути. Але його рішення не має законної сили. Законну силу мають докази, отримані в рамках кримінального провадженняЛіна Кущ
Ліна Кущ: В Україні влада, у всякому разі парламент, йде шляхом Росії – шляхом закриття нашого інформаційного ринку. Це (звернення Верховної Ради до РНБО – ред.) тиск на медіа. Верховна Рада демонструє, що може внесенням постанови до сесійної зали припинити мовлення. Давайте йти шляхом дотримання закону. Якщо у програмах телеканалів, у їхньому змісті є розпалювання ворожнечі, заклики до повалення конституційного ладу, до зміни територіального устрою України, то в нас є Нацрада, правоохоронні органи, силовики, які цілком можуть порушити кримінальні провадження, в тому числі і за оприлюдненими фактами.
РНБО може розглянути. Але його рішення не має законної сили. Законну силу мають докази, отримані в рамках кримінального провадження. Якщо є докази російського фінансування, то вони повинні бути пред’явлені. Якщо є докази, що кінцевими власниками є іноземні громадяни, також повинні бути пред’явлені. І якщо парламент бере на себе відповідальність і звертається до РНБО, виконуючи роботу Нацради і силових органів, Міністерства інформаційної політики, то це означає, що органи та їхні співробітники, які всі 4 роки повинні були захищати наше інформаційне поле, даремно отримували свої зарплати. Вони повинні залишити свої посади.
– Пані Дуцик, на Вашу думку, чому саме зараз? Перед виборами, перед чимось ще?
До сьогодні немає закону про прозоре фінансування медіа, бо закон про медіавласність не працює до кінцяДіана Дуцик
Діана Дуцик: Я не вважаю, що парламент вичерпав усі інструменти можливі. Постанова – це не той мінімум, який міг би зробити парламент. Так, він може це зробити. Але насправді зробити більше і треба працювати із законодавчим полем, щоб і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, і правоохоронні органи отримали реальні інструменти для вирішення чутливих питань.
До сьогодні немає закону про прозоре фінансування медіа, бо закон про медіавласність не працює до кінця. З іншого боку, Нацрада має недостатньо важелів, щоб впливати на контент телеканалів. І парламент має повні повноваження прийняти законодавство, щоб Нацрада отримала додаткові повноваження. Якби парламент був би більш зваженим, то йшов би іншим шляхом.
– Пане Костинський, Вам не вистачає тих важелів, які у Вас є, для захисту інформаційної безпеки країни?
Сергій Костинський: Не вистачає. Там, де є важелі, наприклад, ми змогли обмежити ретрансляцію 81 російського телеканалу. Але щодо українських ліцензіатів, то закон написаний у мирний час і створений таким чином, щоб максимально ефективно захищати українських мовців. Є багато «лагун», які не дозволяють ефективно працювати регулятору в умовах гібридної війни, військової окупації, інформаційного впливу держави-агресора.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ