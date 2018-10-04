РНБО розгляне санкції проти «112» та «Newsone», як тільки отримає документи з Ради – Турчинов

Рада національної безпеки та оборони збереться для розгляду запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne, як тільки отримає відповідну постанову з Верховної Ради. Про це журналістам у Києві заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час спільної прес-конференції з секретарем бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

«Як тільки постанова нам надійде з парламенту, не бачу проблем, щоб оперативно розглянути це питання», – сказав Турчинов.

Він заявив, що в структурі власності телеканалів є й нерезиденти України, що уможливлює запровадження санкцій.

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Раніше депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

7 червня в ефірі «112 Україна» з уст депутата Мураєва лунали тези, що впродовж останніх років «герої стали зрадниками, а деякі зрадники – героями», що спецоперації СБУ, однією з яких може бути героїзація Сенцова, «ганьблять українців» та інші.

Також Мураєв сказав: «З точки зору того, що людина готувала підпали й вибухи, для частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він, мабуть, є героєм, і час усе розставить на свої місця: хто правий, хто неправий, і хто як цю ситуацію сприймає».​

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Незалежна медійна рада дійшла висновку, що телеканал «112 Україна» порушив стандарти журналістики, транслюючи коментарі Мураєва щодо можливого звільнення Олега Сенцова з російського ув’язнення.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та автокефальну церкву.