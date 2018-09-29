Петиція про припинення діяльності «112 Україна» та NewsOne набрала 25 тисяч підписів

Петиція з вимогою «припинити антиукраїнську діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne» набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч необхідних для розгляду підписів.

Петиція була опублікована на сайті парламенту 20 вересня. У документі телеканали «112 Україна» та NewsOne названі «інформаційними активами Кремля в Україні», які «активно транслюють інформаційнійну політику «руского міра» в Україні та перебувають під управління кума Путіна – Медведчука та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом».

Також йдеться, що телеканал «112 Україна» має порушення ліцензійних умов та попереджень від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення».

«У зв’язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne», – наголошується в петиції.

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7 червня в ефірі «112 Україна» з вуст депутата Мураєва лунали тези, що впродовж останніх років «герої стали зрадниками, а деякі зрадники – героями», що спецоперації СБУ, однією з яких може бути героїзація Сенцова, «ганьблять українців» та інші. Також Мураєв сказав: «З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він, мабуть, є героєм, і час усе розставить на свої місця: хто правий, хто неправий, і хто як цю ситуацію сприймає».

Незалежна медійна рада дійшла висновку, що телеканал «112 Україна» порушив стандарти журналістики, транслюючи коментарі Мураєва щодо можливого звільнення Олега Сенцова з російського ув’язнення.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, Андрія Парубія та автокефальну церкву.