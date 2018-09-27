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27 Вересень 2018, Київ 22:22
Новини | Суспільство

Нацрада перевірить шість каналів через ігнорування Дня пам’яті жертв «червоного терору»

У деяких каналів була відсутня символіка дня жалоби

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Національна рада з питань телебачення і мовлення перевірить шість мовників через невиконання 5 вересня 2018 року правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру, повідомляє регулятор.

5 вересня – День пам’яті жертв «червоного терору» – репресивної політики комуністичного режиму.

Моніторинг Нацради виявив, що правила порушували телеканали «1+1», NEWSONE, Hromadske (супутниковий телеканал – ред.), «ПравдаТУТ Київ», дніпровський канал «34» та ТРК «Купол».

Серед виявлених Нацрадою порушень – відсутність інформації про день пам’яті, неповне поширення цієї інформації, відсутність зображення, яке символізує день жалоби.

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