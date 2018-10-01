Парубій пообіцяв підготувати до розгляду петицію щодо «антиукраїнських» телеканалів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пообіцяв підготувати до розгляду в парламенті вимог петиції про «припинення антиукраїнської діяльності телеканалів «112 Україна» та NewsOne», яка набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду.

За словами Парубія, згідно з регламентом, після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, він дасть доручення профільному комітетові «підготувати пропозиції, які можуть бути або проектом постанови, або проектом закону». «Після того, як пропозиції будуть підготовлені, я невідкладно поставлю їх на розгляд Верховної Ради України», – сказав голова парламенту.

Парубій звернув увагу, що «петиція, яка стосується інформаційної безпеки, набрала рекордну кількість голосів». Ця петиція була опублікована на сайті парламенту 20 вересня з тим, щоб протягом трьох місяців зібрати під нею 25 тисяч підписів; ця кількість була зібрана вже 29 вересня.

«Частина інформаційного простору України окупована Росією, і, на жаль, деякі ЗМІ поводять себе як інформаційні диверсійно-розвідувальні групи на території України, як окупаційний корпус агресора, а не як вільні засоби масової інформації… Питання інформаційної безпеки – не менш важливе, ніж питання мілітарної безпеки, тому що в умовах гібридної війни боротьба за серця і уми людей є не менш важлива, ніж війна танками», – заявив Парубій. «До цього питання ми повинні підійти особливо відповідально», – наголосив він.

У згаданій петиції вимагається вжити «всіх необхідних заходів у межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne». Ці телеканали названі «інформаційними активами Кремля в Україні», які «активно транслюють інформаційну політику «русского міра» в Україні та перебувають під управління кума Путіна – Медведчука та «регіонала» Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом».

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7 червня в ефірі каналу «112 Україна» з вуст народного депутата Євгена Мураєва (колишній «регіонал», нині позафракційний) лунали тези, що впродовж останніх років «герої стали зрадниками, а деякі зрадники – героями», що спецоперації СБУ, однією з яких може бути «героїзація» засудженого в Росії нібито за «тероризм» українського кінорежисера Олега Сенцова, «ганьблять українців» та інші. Незалежна медійна рада дійшла висновку, що телеканал «112 Україна» порушив стандарти журналістики, транслюючи коментарі Мураєва щодо можливого звільнення Сенцова з російського ув’язнення.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, Андрія Парубія та автокефальну церкву.