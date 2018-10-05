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05 Жовтень 2018, Київ 20:40
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Cанкції проти телеканалів «112 Україна» і NewsOne

Cанкції проти телеканалів «112 Україна» і NewsOne
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РНБО розгляне запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна» і NewsOne, як тільки отримає відповідну постанову з Верховної Ради, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Перед цим депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Раніше петиція з вимогою «припинити антиукраїнську діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne» набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч необхідних для розгляду підписів. У документі телеканали «112 Україна» та NewsOne названі «інформаційними активами Кремля в Україні». Про ситуацію, яка склалася навколо телеканалів «112 Україна» та NewsOne, у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України Сергій Висоцький і перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

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