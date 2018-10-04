НСЖУ вважає незаконним звернення Ради щодо санкцій проти NewsOne і «112 Україна»

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає незаконним звернення Верховної Ради до Ради національної безпеки і оборони з проханням запровадити санкції проти компаній власників телеканалів NewsOne і «112 Україна»

«Сьогодні парламент закликав у позазаконний спосіб закрити два українські телеканали. Якщо «112» і NewsOne є українськими медіа-підприємствами і працюють в українському правовому полі, то чому народні депутати вирішили, що зупинити їх мовлення можна політичними голосуваннями?», – написав Томіленко у Facebook.

Він додав, що в Україні зараз перебуває делегація організації Freedom House.

Читайте також: «Ворожі телеканали» і свобода слова. Як протидіяти поширенню меседжів інформаційної війни?

«Її експерти стурбовані нападами на журналістів та активістів, безкарністю та намаганнями політиків зазіхати на права і свободи. І сьогоднішня постанова парламенту з вимогою закрити два телеканали, які не подобаються більшості у 229 голосів, – яскравий приклад українських реалій для американських правозахисників», – зазначив Томіленко.

7 червня в ефірі «112 Україна» з вуст депутата Мураєва лунали тези, що впродовж останніх років «герої стали зрадниками, а деякі зрадники – героями», що спецоперації СБУ, однією з яких може бути героїзація Сенцова, «ганьблять українців» та інші. Також Мураєв сказав: «З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він, мабуть, є героєм, і час усе розставить на свої місця: хто правий, хто неправий, і хто як цю ситуацію сприймає».​

Читайте також: Петиція про припинення діяльності «112 Україна» та NewsOne набрала 25 тисяч підписів

Незалежна медійна рада дійшла висновку, що телеканал «112 Україна» порушив стандарти журналістики, транслюючи коментарі Мураєва щодо можливого звільнення Олега Сенцова з російського ув’язнення.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та автокефальну церкву.

4 жовтня Верховна Рада запропонувала РНБО ввести санкції проти компаній, які є власниками телеканалів «112 Україна» і NewsOne.