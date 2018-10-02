У вересні жертвами нападів на журналістів ставали переважно жінки – НСЖУ

У вересні 2018 року на журналістів в Україні напали сім разів, у п’яти з випадків нападів зазнавали жінки – такі дані наводить моніторинг «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів України здійснює разом із партнерськими громадськими організаціями.

У результатах моніторингу згадали про напади на:

журналістку каналу «112» Світлану Федик на Дніпропетровщині

журналістку каналу «NewsOne» Дарину Білеру під час акції протесту під Генеральною прокуратурою в Києві

кореспондентку Христину Кришиху та оператора Олександра Подолюка з інформаційного порталу «Стоп корупції» в Києві

редакторку сайту «Перший Криворізький» Софію Скибу в Кривому Розі

журналістку каналу ICTV Юлію Гунько в Києві

редактора видання «Моє місто» Миколу Попова у Миколаєві

журналістку каналу ICTV Катерину Курбатову в Луцьку

«Нам погрожували, блокували дорогу, підрізали машину, виривали камеру, розбили лобове скло автомобіля, на якому приїхали на місце події… На щастя, таки вдалося вмовити нападників нас відпустити», – наводить НСЖУ слова однієї з постраждалих, Катерини Курбатової. За даними моніторингу, на неї напали дорогою до району незаконного видобутку бурштину.

Ще один випадок, коли постраждав представник ЗМІ, стався під час протестів під Генеральною прокуратурою в Києві 17 вересня.

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Як стверджують у Спілці журналістів, правоохоронець розпилив сльозогінний газ в обличчя фотокореспондента онлайн-видання «Інформатор» Романа Пєтушкова. Втім, сам Пєтушков не вважає це власне нападом на журналістів.

«Я потрапив під струмінь газу зі сторони правоохоронців, важких опіків не отримав завдяки швидкій допомозі від Червоного Хреста. Почуваюся добре, до правоохоронців не звертався. Я ж знаю, що знімаю в небезпечних місцях і як мінімум шолом був із собою. Проходив курси міжнародні по безпеці журналістів і знаю як себе вести на масових заходах, а газ – це більше форс-мажорні обставини, а не спланований напад», – пояснює він.

В серпні НСЖУ зафіксувала чотири випадки агресії проти журналістів. Загалом в організації повідомляють про 64 напади на працівників засобів масової інформації від початку 2018 року.