В посольстві України в США нагадали про другу річницю ув’язнення Сущенка

30 вересня виповнюється два роки з моменту ув’язнення українського журналіста Романа Сущенка, нагадують в посольстві України у Сполучених Штатах.

Його затримання в дипломатичному відомстві назвали порушення міжнародного права та засадничих прав людини з боку російської Федеральної служби безпеки, а подальший обвинувальний вирок Московського суду – протизаконним.

«Ми закликаємо офіційних представників США, міжнародні правозахисні організації та широку журналістську спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб домогтися звільнення і повернення до України Романа Сущенка, а також решти українських політв’язнів, яких незаконно утримують у Росії», – заявили в посольстві.

Верховний суд Росії 12 вересня розглянув апеляцію захисту Сущенка і визнав законним його вирок. У червні Московський міський суд засудив українського журналіста до 12 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Захисник Сущенка Марк Фейгін у відповідь на питання Радіо Свобода заявив, що на даний час готує скаргу до Європейського суду з прав людини. Також Фейгін повідомив, що Сущенко готовий написати прохання про помилування.

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Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 30 вересня 2016 року. Про його місце перебування стало відомо лише 2 жовтня.

Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ Росії стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За словами самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також заперечило інформацію про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.

Правозахисники називають справу проти журналіста політично мотивованою.