Гужва заявляє про отримання притулку в Австрії

Головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва повідомив, що офіційно отримав притулок в Австрії.

«Сьогодні я отримав сповіщення, що влада Австрійської республіки задовольнила мою заяву і надала мені притулок!» – заявив Гужва.

Він висловив подяку владі Австрії і «всім, хто допомагав на цьому шляху». На думку медіа-діяча, це рішення є «важливим сигналом» для Києва та українських журналістів.

У прокуратурі України наприкінці грудня заявили, що кримінальне провадження стосовно головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви завершене.

31 січня Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку. У заяві, оприлюдненій «Страна.ua», зазначалося, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього «закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом і він отримав законне право залишити Україну».

Після цього юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктор Януковича Андрій Портнов повідомив, що в січні співробітники прокуратури «забули звернутися до суду про продовження запобіжного заходу Гужві».

Читайте також: «У базі розшуку МВС Гужви ще немає​»

У червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів.

Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Головний редактор «Страна.ua» назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».