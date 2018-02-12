У базі розшуку МВС Гужви ще немає

У базах розшуку Міністерства внутрішніх справ України немає головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який наприкінці січня заявив про виїзд до Австрії.

У розділі «Особи, які переховуються від органів влади» Гужви немає.

Гужва повідомив, що сьогодні суд оголосив його в розшук.

«Сьогодні Шевченківський районний суд Києва оголосив мене в розшук і постановив затримати мене, коли знайдуть», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє «5 канал», про це рішення клопотала прокуратура.

«Загальний розшук передбачений КПК. Особу, яка ухиляється від слідства, оголошують у розшук. Коли встановлять місце перебування, його затримають», – заявив прокурор.

Натомість адвокати запевняють, що їхній підзахисний за кордоном лікується й повернеться до України 20 лютого, тому це рішення суду є передчасним.

6 лютого дозволив затримання Ігоря Гужви з метою вирішення судом питання про зміну запобіжного заходу із застави на арешт.

31 січня головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку. У заяві, оприлюдненій «Страна.ua», зазначалося, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього «закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом і він отримав законне право залишити Україну».

Після цього юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктор Януковича Андрій Портнов повідомив, що в січні співробітники прокуратури «забули звернутися до суду про продовження запобіжного заходу Гужві».

У прокуратурі України наприкінці грудня заявили, що кримінальне провадження стосовно головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви завершене.

У червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».