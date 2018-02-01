Втеча Гужви до Австрії: він планує й далі бути головним редактором видання «Страна.ua» з-за кордону

Ігор Гужва – головний редактор, бенефіціар та інвестор українського інформаційного сайту «Страна.ua», який критики вважають надмірно дружнім щодо Кремля, попросив політичного притулку в Австрії. Гужва в коментарі для Радіо Свобода стверджує, що він втік з України через загрози фізичного насильства та «безпрецедентний тиск з боку влади» загалом та президента Петра Порошенка зокрема. В Адміністрації президента ситуацію не коментували. А експерти по-різному оцінили цю ситуацію.

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Ігор Гужва у своїй заяві на сайті видання «Страна.ua» написав, що проти нього порушено 5 кримінальних справ в Україні, він не має надії на українську судову систему: «Суддям уже «спустили» вказівку виносити звинувачувальні вироки у всіх процесах щодо мене».

Проти мене порушено 5 кримінальних справ, мене можуть заарештувати у будь-який момент. Я подав заяву з проханням про політичний притулок, ця заява прийнята до розгляду

В інтерв'ю Радіо Свобода Гужва зазначив: «2018 рік буде набагато складнішим, ніж попередній. Це останній рік перед виборами, які, як відомо, призначені на кінець березня 2019 року. Тому тиск буде тільки зростати. Тиск фокусується саме на мені. Проти мене порушено 5 кримінальних справ, по деяких мене можуть заарештувати у будь-який момент. Я подав заяву з проханням про політичний притулок, ця заява прийнята до розгляду, про що я отримав офіційний документ. Це дає мені право на проживання в Австрії, доки ця заява розглядається».

На Ігора Гужву, який раніше обіймав посаду редактора газети «Вести», пов'язаної з екс-міністром часів президентства Віктора Януковича – Олександром Клименком, в Україні раніше відкрили кілька кримінальних справ – від несплати податків і «вимагання» до розголошення державної таємниці.

У Гужви є підстави отримати вирок і бути судимим в Україні

«Ви пам'ятаєте відео, де особа, дуже схожа на Гужву, сидить і обговорює суми (грошей). Тобто у Гужви є підстави отримати вирок і бути судимим в Україні. Але питання в тому, що правоохоронна система в Україні не така принципова в деяких інших випадках, тобто якщо б це був провладний діяч, йому б легко було «зам’яти», – прокоментував ситуацію із Ігорем Гужвою експерт у сфері журналістських стандартів Інституту масової інформації Роман Головенко.

Головенко додав, що це схоже на ситуацію з блогером Анатолієм Шарієм, який втік у Литву. Він нагадав про відео, де Шарій стріляв кілька разів із травматичної зброї в людину. Згодом він поїхав до Литви, де подав прохання про політичний притулок, мотивуючи тим, що робив матеріали про злочини в МВС. За словами Романа Головенка, з такою «опозиційною риторикою» можна отримати притулок, врешті так і сталося.

Ігорю Гужві вдалося виїхати з України ще 6 січня, коли в нього закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді обмеження на виїзд із Києва та через декілька тижнів він подав прохання про притулок. У четвер увечері речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що готується клопотання до суду про зміну запобіжного заходу директору ТОВ «Вісті Мас-Медіа» Ігорю Гужві.





За нашими даними, ніяких нових фактів тиску не було. У медіа-експертів дуже багато зауважень стосовно якості матеріалів видання «Страна.ua», там порушується достовірність

​Оксана Романюк, директор Інституту масової інформації так прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода: «Для мене цей його виїзд був несподіванкою, тому що, за нашими даними, ніяких нових фактів тиску не було. Схоже на якісь політичні речі. Але звісно, що це ганебна ситуація для України. У нас, як у медіа-експертів, дуже багато зауважень стосовно якості матеріалів видання «Страна.ua», там порушується достовірність, дуже багато фактів, не підтверджених джерелами, проблеми з відділенням фактів від коментарів. Наприклад, нещодавно в Києві був спалах кору. «Страна» видала матеріал під назвою «Грандіозна епідемія кору в Києві» – це, я вважаю, жовта преса. Але непрофесійність чи низька якість не може бути підставою для переслідувань».

У нас є стиль написання матеріалів – це іронічний стиль зі «стьобом»

Сам же Ігор Гужва в коментарі для Радіо Свобода так пояснив редакційну політику видання «Страна.ua»: «У нас є стиль написання матеріалів – це іронічний стиль зі «стьобом». Комусь це подобається, комусь ні. Інтернет – це великий простір, де кожен може знайти собі інформацію за смаком. Можна пред'явити претензії будь-якому виданню, що воно відпрацьовує чиюсь лінію».

У своєму зверненні на сайті «Страна.ua» Ігор Гужва розповів, що з оформленням документів йому допомагає Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича.

Що ж до своєї професійної діяльності – Гужва планує далі бути головним редактором видання «Страна.ua» з-за кордону.