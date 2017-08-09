Обшуки у «Страна.ua» свідчать про вибірковий підхід влади – НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про стурбованість черговим обшуком у редакції інтернет-видання «Страна.ua».

«Настільки системна «увага» правоохоронців до одного ЗМІ… свідчить про вибірковий підхід влади. Бо ще виникала справа із нібито вимаганням головним редактором коштів з народного депутата, і ми всі були свідками недопуску адвокатів та нічного обшуку редакції та затримання Ігоря Гужви. Після того пішла справа про певну таємничу «флешку» із секретами Міноборони», – написав Томіленко у Facebook.

Голова НСЖУ вказує, що «Міжнародна федерація журналістів уже робила заяву про неприпустимість силових дій із порушенням прав журналістів видання «Страна» і про те, що відкриття все нових кримінальних справ є проявом тиску».

Зранку 9 серпня головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва повідомив, що в редакції та за місцем проживання журналістів відбуваються обшуки.

Слідчі Служби безпеки України проводять у Києві санкціоновані судом обшуки, вказала речниця відомства Олена Гітлянська.

Печерський районний суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки, у якому той просив тимчасовий доступ до комп’ютера Міністерства оборони, звідки, ймовірно, завантажили інформацію на флешку керівника видання «Страна.UA» Ігоря Гужви. За даними СБУ, викладеними у клопотанні, частина документів, які виявили на флешці Гужви, зберігалась на комп’ютері, який перебуває у володінні Міністерства оборони.