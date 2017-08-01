Суд дав доступ СБУ до комп’ютера Міноборони, із якого могли скачати інформацію на флешку Гужви

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки, у якому той просив тимчасовий доступ до комп’ютера Міністерства оборони, звідки, ймовірно, скачали інформацію на флешку керівника видання «Страна.UA» Ігоря Гужви.

«Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 22.06.2017 співробітниками Головного управління Національної поліції України у м. Києві, під час проведення обшуку … в офісному приміщенні редакції інтернет-видання «Страна.ua», вилучено флеш-накопичувач марки «Kingston» … , на якому знаходяться електронні документи, з відомостями, що можливо становлять державну таємницю», – йдеться у постанові суду.

За даними СБУ, викладеними у клопотанні, частина документів, які виявили на флешці Гужви, зберігалось на комп’ютері, який перебуває у володінні Міністерства оборони.

Після публікації рішення суду Ігор Гужва на своїй сторінці у Facebook вчергове заявив про фабрикування справи проти нього.

«Я поняття не маю, про які дані йдеться і ніякої інформації від Міноборони на флешках я не отримував. Але те, що підкинути можуть будь-що – це цілко зрозуміло. У цьому і є їхня ціль», – написав він.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва звинувачення заперечує.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень. 27 червня він вийшов із СІЗО. Згодом у прокуратурі повідомили, що подали апеляційну скаргу з вимогою збільшити Гужві розмір застави з 544 тисяч гривень до 3,2 мільйона гривень.