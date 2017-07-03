Керівники «Страни.ua» просять «захисту від тиску» в послів G7 і ЄС

Керівник інтернет-видання «Страна.UA» Ігор Гужва заявляє, що разом із колегами звернувся з відкритим листом до послів G7 і Представництва Євросоюзу в Україні з проханням про захист у зв’язку з кримінальною справою щодо нього.

«Ситуація складна, тому ми були змушені звернутися до послів країн «Групи семи», а також до голови Представництва ЄС в Україні з проханням про допомогу», – сказав Гужва 3 липня в Києві.

«Ми просимо звернути увагу на тиск на наше видання. Ми відкриті до діалогу і готові розповісти про подробиці своєї справи… Ми боремося не лише за існування нашої газети, але й за право на свободу слова в Україні», – додала заступниця Гужви Світлана Крюкова.

За її словами, відповідний лист перекладають і сьогодні відправлять послам.

Прокуратура відкрила проти Гужви кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали. Це сталося 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

Гужва називав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень. 27 червня він вийшов із СІЗО. Прокуратура оскаржує в Апеляційному суді розмір застави, вимагаючи збільшити його до 3,2 мільйона гривень.