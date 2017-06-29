Прокуратура оскаржує розмір застави для Гужви

Прокуратура Києва повідомляє, що в апеляційному суді оскаржує запобіжний захід, обраний Шевченківським райсудом столиці України для керівника інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви.

«Не погоджуючись з рішенням суду стосовно розміру застави, який є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура столиці подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 544 тисяч гривень до 3,2 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Скаргу направили до Апеляційного суду Києва.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень. 27 червня він вийшов із СІЗО.