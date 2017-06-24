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24 Червень 2017, Київ 17:27
Новини | Політика

Суд обрав Гужві запобіжний захід – тримання під вартою або застава 544 тисячі гривень

Головний редатор видання «Страна.ua» Ігор Гужва

Шевченківський районний суд Києва обрав 24 червня запобіжний захід головному редакторові інтернет-видання «Страна.ua» Ігорю Гужві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Гужва має провести наступні 60 діб під вартою або ж внести заставу в сумі 544 тисячі гривень.

Прокуратура просила визначити суму застави в розмірі 3 мільйони гривень.

Раніше 24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для іншого фігуранта «справи Гужви» Антона Філіпковського. Його підозрюють у вимаганні спільно зІгорем Гужвою коштів від народного депутата Дмитра Лінька (фракція Радикальної партії).

За повідомленнями, Філіпковський був посередником у передачі коштів. Він відмовився від адвоката і співпрацює зі слідством, заявила прокурор Олена Ковальчук.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, дії Ігоря Гужви кваліфікують за частиною 3 статті 198 Кримінального кодексу України про вимагання. В разі визнання винним йому може відтак загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Сам Гужва називає оголошену підозру «повною маячнею і брехнею», а справу проти себе «сфабрикованою».

Гужву і ймовірного посередника затримали 22 червня. За версією слідства, Гужва у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали в народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, Гужву і посередника затримали безпосередньо після передачі 10 тисяч доларів США від потерпілого, за результатами проведеного обшуку у приміщенні редакції видання «Страна.ua» ці кошти виявлені в портфелі керівника інтернет-видання. ГПУ також оприлюднила оперативні відеозаписи процесу передачі коштів.

Сам Гужва заявив, що обшук у редакції видання він пов’язує з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька. Всі звинувачення прокуратури він відкинув. Відеозаписи, оприлюднені ГПУ, він назвав «змонтованими».

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