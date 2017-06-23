Обшуки в редакції «Страна.ua» і звинувачення Гужві: деталі справи

Генеральна прокуратура готує підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві та його посередникові, яких затримали напередодні. Гужві інкримінують, що він вимагав хабаря за зняття статті про депутата Радикальної партії Дмитра Лінька. Правоохоронці підтверджують, що парламентар звернувся до них щодо цього наприкінці березня. Упродовж трьох місяців силовики стежили за головним редактором порталу. Вони повідомили, що вилучили у нього в офісі 10 тисяч доларів готівкою. Генпрокуратура вже оприлюднила перші відеодокази. Ігор Гужва, натомість, заявляє, що це йому погрожували та пропонували хабаря, і що справа проти нього сфальсифікована.

Обшуки в офісі ресурсу «Страна.ua» почались увечері в четвер. Правоохоронці з різних силових відомств оточили приміщення, спецоперація тривала усю ніч. У фокусі уваги був головний редактор Ігор Гужва. Його інтереси представляла екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш.

Генеральний прокурор Юрій Луценко через кілька годин після початку обшуку опублікував на Фейсбуці фото розкладених купюр на суму у 10 тисяч доларів. Ці гроші Гужва отримав від депутата Радикальної партії Дмитра Лінька за нерозголошення інформації про його особисте та політичне життя, повідомляє речник генпрокурора Лариса Сарган. Загалом, за версією прокуратури, Гужва вимагав 20 тисяч доларів.

Версія «Страна.ua»

У четвер із четвертої години Ігор Гужва перебував у Слідчому відділку Національної поліції України у Києві. Весь цей час, за інформацією Лукаш, він був без сну і їжі. По обіді Гужву направили до Ізолятору тимчасового тримання.

У відеозверненні Ігор Гужва подякував за підтримку своїм симпатикам.

«Настрій хороший, бойовий, будемо боротись. До цієї провокації був готовий уже давно», – сказав він.

Лінько, який обвинувачує Гужву у вимаганні хабаря, плутається у свідченнях, цифрах і обставинах, каже заступниця Гужви Світлана Крюкова. А головного редактора «Страна.ua» вона описує як спокійну, стриману людину, яка би здирництвом займалась «в останню чергу».

Крюкова припускає, силовики могли самі підкинути гроші.

«Але я думаю, у справи немає жодної перспективи. Я вірю у чесність Ігоря Гужви, я, безумовно, вірю, що він не має стосунку до Кремля. У нас агентами Кремля роблять усіх, кому не ліньки», – сказала Світлана Крюкова під час прес-конференції.

Світлана Крюкова заявила, на «Страну.ua» тривалий час тиснула низка політиків від «Блоку Петра Порошенко» і «Народного фронту». За її словами, керівництво видання намагалися підкупити і залякати.

Вона також додала, що остання з плівок відстороненого депутата Олександра Онищенко (кілька з них «Страну.ua» вже опублікували ексклюзивно), яка буцімто стосується корупційних справ президента Петра Порошенка, досі неопублікована і може бути у розпорядженні медіа.

Світлана Крюкова додала, що у зв’язку зі скандалом рейтинги ресурсу «Страна.ua» різко зросли, а аудиторія розширилась.

Претензії адвокатів Гужви до правоохоронців

Обшук «Страна.ua» відбувався з порушеннями, каже один із адвокатів Ігоря Гужви Андрій Смирнов. Правоохоронці не представились і не надали посвідчення. Також відмовились пропустити адвокатів, хоча ті мали всі необхідні папери, каже він.

За словами адвоката, ухвали суду про дозвіл на обшук правоохоронці не мали. А процедуру здійснювали, каже він, згідно зі статтею 233 КПК України, яку не можна застосовувати, якщо немає ризику для життя людей, або потреби переслідувати злочинця.

«На думку адвокатів, усе, що відбувалось вночі, жодного стосунку до закону не має», – додав адвокат Смирнов.

﻿Захист збирається оскаржити процесуальні порушення під час затримання Гужви.

Позиція «радикала» Дмитра Лінька і прокуратури

У Генпрокуратурі ж заявляють, що активно готують підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Гужві. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Депутат Дмитро Лінько заявив, що версія «Страна.ua» абсурдна, адже «він не настільки дурний, щоби пропонувати комусь гроші за зняття статтей».

Депутат сказав, що не може оголошувати усіх деталей справи, адже слідство триває. Проте розповів, що з кінця березня на його адресу від «Страна.ua» почали надходити погрози, шантаж і спроби вимагання грошей за непублікацію компрометуючих матеріалів. Їх, каже Лінько, зібрали, шпигуючи за ним.​

Щоби присікти це, каже депутат, він звернувся до правоохоронців. І зараз Генеральна прокуратура має у розпорядженні аудіо- та відеодокази:​

«Є докази участі, безпосередньо, головного редактора Гужви. Гроші, які йому були передані, правоохоронцями було знайдено у нього. І всі ці матеріали будуть на суді доведені», – сказав Лінько, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Олександр Боровик – колишній заступник міністра економіки України, радник екс-керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі

Інший «радикал» Ігор Мосійчук стверджує, що слідство також отримало прямі докази фінансування сайту «Страна.ua» із Росії. А Дмитро Лінько додав, що аналогічні перевірки потрібно проводити і щодо інших проросійських медіа, серед яких він назвав «Інтер». На думку депутата, подібними методами російські сили в Україні намагаються брати на гачок українських політиків і впливати на ситуацію.

Слідчі дії щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви тривали з 31 березня, підтвердив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян. А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що знайдені в офісі Гужви гроші були міченими.

Аміна Окуєва – представниця міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва

Без оприлюднення правоохоронцями матеріалів справи складно робити висновки про те, чим насправді є нічний обшук в офісі медіаресурсу та затримання його головного редактора. Про це сказала Ольга Червакова, перший заступник голови парламентского комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, екс-шефредактор «Подробиць» телеканалу «Інтер».

«Крім того, що ми всі бачили у відкритих джерелах, із допису Юрія Луценка у Фейсбуці, поки що я, наприклад, не можу скласти картину. Адже, наскільки я розумію, цей матеріал знаходиться на сайті «Страна.ua», – сказала Червакова.

Денис Бігус – журналіст-антикорупціонер

На думку Ольги Червакової, Радикальна партія в контексті обшуку висловлюється і про «Інтер» лише тому, що у лідера політичної сили Олега Ляшка «змінились стосунки з інвесторами» цього медіа.

Якщо ви пам’ятаєте, під час виборчої кампанії Олег Ляшко не вилазив із телеканалу «Інтер». У нього було по три включення на день

«Якщо ви пам’ятаєте, під час виборчої кампанії Олег Ляшко не вилазив із телеканалу «Інтер». У нього було по три включення на день, він був у кожному сюжеті і в кожному малюнку сонця. Тому варто не бути лицемірами і не вчиняти, як в анекдоті про хрестик і труси», – додала Червакова.

«Страна.ua» – це антиукраїнський провокаційний ресурс, який не має права на існування у воюючій країні

«Страна.ua» – це антиукраїнський провокаційний ресурс, який не має права на існування у воюючій країні. Проте це не означає, що його можна у незаконний спосіб закривати, скажімо, за критику конкретних політиків, переконаний голова парламентського комітету з питань культури і духовності, екс-директор телеканалу «TVi» Микола Княжицький.

Слід шукати легальних шляхів, аби присікати антидержавницьку позицію, каже він.

«Якщо Гужва дійсно шантажував і вимагав хабаря, а таке може бути, і таке в українських медіа присутнє, то, очевидно, якщо органам прокуратури і слідства вдасться це довести – він має бути покараним. Але мені це трошки нагадує справу Аль Капоне, якого, як відомого мафіозі, садили за несплату податків», – сказав Княжицький у коментарі Радіо Свобода.

Роман Сініцин – волонтер, блогер

Ці люди таким займаються не лише у «Страна.ua», а і по всій країні. Ідуть конкретні компрометуючі матеріали щодо конкретних політиків, які не відповідають дійсності

Якщо доведуть факт, що Гужва вимагав гроші за зняття компрометуючої статті щодо депутата, то дуже важливо знайти замовників таких операцій, каже депутат (БПП), один із засновників «Громадського телебачення» Мустафа Найєм.

«Адже ці люди таким займаються не лише у «Страна.ua», а і по всій країні. Ви бачите, що відбувається у медіа, коли ідуть конкретні компрометуючі матеріали щодо конкретних політиків, які не відповідають дійсності. Що стосуються, власне, видання, я думаю, треба дуже обережно розслідувати цю справу, тому що факт того, що він не зняв матеріали, і міг взяти хабар, або взяв його – ми не знаємо, непідтверджено», – сказав Найєм.

Сергій Марченко – директор із розвитку ресурсу Work.ua

Натомість, депутат Микола Німченко («Опозиційний блок») вважає, що нічний обшук та затримання Гужви свідчать, що Україна «майже перетворилась на поліцейську державу».

«Ніхто, на сьогоднішній день, не застрахований, винний чи невинний. Він може чекати вночі заходу», – прокоментував Німченко.

Інформація про те, що Ігоря Гужву затримали за матеріалами ДФС та Генеральної прокуратури, з’явилась на Фейсбук-сторінці Юрія Луценка пізно ввечері. Напередодні, кілька днів підряд, у такий же спосіб він інформував про подання до Верховної Ради на п’ятьох депутатів.

Генпрокуратура повинна була, зрештою, зайнятись перевіркою роботи «Страни.ua», проте така активність ще не означає, що справа дійде до суду і не розвалиться там. Так вважає голова антикорупційного комітету, екс-ведучий телепрограми «Час» на «5-му каналі» Єгор Соболєв.

«Фейсбук Луценка і процесуальна робота Генеральної прокуратури і його як генерального прокурора – це паралельні реальності. І це основна претензія: що він будує політичну кар’єру, рекламу про свою роботу. А сама робота. Ми ж за цим слідкуємо як парламентський комітет, ще не дала жодного серйозного результату», – відповів Соболєв Радіо Свобода.

Олександр Голубов – журналіст

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви й чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».

На редактора видання «Страна.ua» вже відкрито декілька кримінальних справ, зокрема, за несплату податків. Якщо у суді доведуть його вину за хабарництво, Ігорю Гужві загрожує до 10 років позбавлення волі.

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