Гужву відправили до київського ізолятора тимчасового тримання – Лукаш

Затриманого напередодні в Києві головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву відправили до київського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ), заявляє колишній міністр юстиції України, адвокат затриманого Олена Лукаш.

«Ігоря Гужву щойно відправили до ІТТ на Косогорний (провулок – ред.)», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

22 червня пізно ввечері правоохоронці затримали Гужву за підозрою у вимаганні. Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.

23 червня у ГПУ заявили, що наразі готується повідомлення про підозру Ігорю Гужві та його посередникові, готується клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».