Голова НСЖУ: силовики мають надати переконливі докази у справі щодо Гужви

Національна спілка журналістів вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Обшук редакції ЗМІ й затримання головного редактора – надзвичайна ситуація! Особливо з огляду на те, що «Страна.ua» має високі рейтинги й дозволяє собі системно критикувати чиновників. Тому силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень», – написав Томіленко.

Він зазначив, що редакційна політика цього інтернет-видання викликає багато питань, однак повинна обговорюватися журналістами, експертами й суспільством. Також Томіленко повідомив, що міжнародні партнери НСЖУ стривожені обшуками й затриманням Гужви й вимагають аргументованих пояснень такої поведінки силовиків.

22 червня пізно ввечері правоохоронці затримали Гужву за підозрою у вимаганні. Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.