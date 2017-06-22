Гужва пов’язує своє затримання з депутатом Ліньком

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва пов’язує обшуки у редакції і своє затримання з депутатом від Радикальної партії Дмитром Ліньком. Його коментар з’явився на сторінці Facebook екс-міністр юстиції Олени Лукаш.

«Близько місяця тому на мене вийшли люди від народного депутата від Радикальної партії Лінька і запропонували 20 тисяч доларів за зняття тексту про конфлікт людей Ліньки і Ківи. Пропонували наполегливо, але я відмовився. З того часу контактів щодо Лінька не було», – зазначає Гужва.

Натомість Дмитро Лінько стверджує, що редакція інтернет-видання «Страна.ua» вимагала від нього грошей за нерозміщення компрометуючих матеріалів.

«Не можу розголошувати усіх подробиць у рамках слідства, але можу сказати, що все навпаки. З боку редакції «Страна.ua» був шантаж і вимагання грошей У нас для цього є всі докази, ми надамо їх слідству», – зазначив Лінько у коментарі NewsOne.

Ігор Гужва завляє, що наразі адвокатів до нього не пускають, документи на проведення обшуку не показали.

Ввечері 22 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали за підозрою у вимаганні і отриманні хабара.

«За матеріалами ДФС і прокуратури Києва затримано Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика», – зазначив Луценко.

Перед цим Гужва і його заступниця Світлана Крюкова повідомили, що СБУ проводить обшук у редакції «Страна.ua».