Редактора «Страна.ua» Гужву затримали через хабарництво – Луценко

У Києві затримали головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву за підозрою у вимаганні і отриманні хабара, повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За матеріалами ДФС і прокуратури Києва затримано Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика», – написав Луценко ввечері 22 червня у Facebook.

Генпрокурор зазначає, що у слідства є відео й аудіо докази.

Ігор Гужва і представники очолюваного ним видання наразі не коментували ситуації.

Перед цим Гужва і його заступниця Світлана Крюкова повідомили, що СБУ проводить обшук у редакції «Страна.ua».