У виданні «Страна.ua» заявляють про обшук у редакції

Заступниця головного редактора «Страна.ua» Світлана Крюкова заявляє про проведення обшуку у редакції видання.

«Наш ньюзрум в одну кімнату окупували співробітники СБУ. Близько 15-20 людей. Будівля бізнес-центру закрита на вході. Всередині троє співробітників редакції і кролик, у тому числі, головний редактор Ігор Гужва. Причина наразі незрозуміла», – написала Крюкова 22 червня у Facebook.

Про обшук повідомляє й Ігор Гужва. «У нас в редакції обшук за сфальсифікованим справі. Подробиці пізніше», – зазначив він у Facebook.

У СБУ наразі ситуації не коментували.