ГПУ: наразі готується повідомлення про підозру затриманому Гужві

У Генеральній прокуратурі заявляють, що наразі готується повідомлення про підозру затриманому напередодні головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві та його посередникові.

Як повідомляє прес-служба відомства, також готується клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Гужву та посередника затримали 22 червня за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За версією слідства, Гужва у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали у народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності.

Як повідомляють у ГПУ, Гужву і посередника затримали безпосередньо після передачі 10 тисяч доларів США від потерпілого, за результатами проведеного обшуку у приміщенні редакції видання «Страна.ua» ці кошти виявлені в портфелі керівника інтернет-видання.

Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».