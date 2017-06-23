МВС: слідчі дії щодо Гужви тривали з 31 березня

Слідчі дії щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви тривали з 31 березня. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Трояна, депутат парламенту від Радикальної партії Дмитро Лінько «до нас звернувся ще 31 березня, і за три місяці проведені слідчі та негласні слідчі дії, і дана справа, я думаю, буде доведена до логічного кінця».

22 червня пізно ввечері правоохоронці затримали Гужву за підозрою у вимаганні. Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».