ГПУ опублікувала відео у справі Гужви

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган оприлюднила серію відеозаписів у справі за підозрою головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви у вимаганні хабара в народного депутата. Відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Перші відео, які вже легалізували слідчі у справі вимагання хабара Ігорем Гужвою… Фрагмент передачі визначеної суми коштів Гужвою… Триває процес легалізації матеріалів слідства», – написала вона.

22 червня пізно ввечері правоохоронці затримали Гужву за підозрою у вимаганні. За версією слідства, Гужва з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали у народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності. Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.

Він відкинув звинувачення прокуратури, а відео, викладене ГПУ, назвав «змонтованим».

Близько 15:00 23 червня адвокат Олена Лукаш повідомила, що Ігоря Гужву відправили до київського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

За словами генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура має намір просити суд обрати для головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави. Він зауважив, що строк обрання запобіжного заходу минає 25 червня.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».

Депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.