Луценко: прокуратура має намір просити суд арештувати Гужву

Прокуратура має намір просити суд обрати для головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він зауважив, що строк обрання запобіжного заходу минає 25 червня.

22 червня пізно ввечері правоохоронці затримали Гужву за підозрою у вимаганні. За версією слідства, Гужваі особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали у народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності. Сам Гужва повідомив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька.

Близько 15:00 233 червня адвокат Олена Лукаш повідомила, що Ігоря Гужву відправили до київського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».