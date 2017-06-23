Гужві вручили підозру – прокуратура Києва

Затриманому керівнику інтернет-видання «Страна.ua» вручили підозру за статтею «вимагання», повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Із клопотанням про обрання запобіжного заходу звертатимемося до суду завтра. Повідомимо про це додатково», – додала вона.

Гужва на сторінці у Facebook свого адвоката Олени Лукаш назвав оголошену підозру «повною маячнею і брехнею». «Дивовижний документ – жодного слова правди. Він починається з того, що я особисто нібито погрожував Линькові публікацією компромату. Я ще раз можу сказати, що я ніколи в житті не спілкувався з Линьком. Єдиний раз, коли спливло це прізвище – в пропозиції від Антона Філіпковського у травні 2017 року зняти за 20 000 доларів статтю про нього. Від цієї пропозиції я відмовився. Усе», – заявляє керівник інтернет-видання.

Гужву і ймовірного посередника затримали 22 червня. За версією слідства, Гужва у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали у народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності.

Як повідомляють у ГПУ, Гужву і посередника затримали безпосередньо після передачі 10 тисяч доларів США від потерпілого, за результатами проведеного обшуку у приміщенні редакції видання «Страна.ua» ці кошти виявлені в портфелі керівника інтернет-видання.

Сам Гужва заявив, що обшук у редакції видання він пов’язує із критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька. Всі звинувачення прокуратури він відкинув.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив, що вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції інтернет-видання «Страна.ua» і затримання головного редактора Ігоря Гужви і чекає, що «силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень».