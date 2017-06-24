Шевченківський районний суд Києва обрав 24 червня запобіжний захід головному редакторові інтернет-видання «Страна.ua» Ігорю Гужві. Він має провести наступні 60 діб під вартою або ж внести заставу в сумі 544 тисячі гривень. За версією слідства, Гужва у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали в народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності. Сам Гужва називає оголошену підозру «повною маячнею і брехнею», а справу проти себе «сфабрикованою», його адвокат Олена Лукаш твердить, що застава буде внесена