Справа Гужви: підозрюваного в посередництві взяли під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для одного з фігурантів «справи Гужви» Антона Філіпковського. Його підозрюють у вимаганні спільно з головним редактором видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою коштів від народного депутата Дмитра Лінька (фракція Радикальної партії).

За повідомленнями, Філіпковський був посередником у передачі коштів. Він відмовився від адвоката і співпрацює зі слідством, заявила прокурор Олена Ковальчук.

Домашній арешт призначений на два місяці за місцем проживання Філіпковського в Харкові.

Шевченківський райсуд також почав розглядати запобіжний захід і для самого Гужви. За повідомленнями, прокуратура проситиме для нього тримання під вартою з альтернативою застави в понад 3 мільйони гривень.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, дії Ігоря Гужви кваліфікують за частиною 3 статті 198 Кримінального кодексу України про вимагання. В разі визнання винним йому може відтак загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Сам Гужва раніше називав оголошену підозру «повною маячнею і брехнею».

Гужву і ймовірного посередника затримали 22 червня. За версією слідства, Гужва у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали в народного депутата України 20 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо його особистого життя і політичної діяльності.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, Гужву і посередника затримали безпосередньо після передачі 10 тисяч доларів США від потерпілого, за результатами проведеного обшуку у приміщенні редакції видання «Страна.ua» ці кошти виявлені в портфелі керівника інтернет-видання. ГПУ також оприлюднила оперативні відеозаписи процесу передачі коштів.

Сам Гужва заявив, що обшук у редакції видання він пов’язує з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Дмитра Линька. Всі звинувачення прокуратури він відкинув. Відеозаписи, оприлюднені ГПУ, він назвав «змонтованими».