Гужва на ніч залишиться у Лук’янівському СІЗО – Лукаш

Захист головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви заявляє, що службовці Державної судової адміністрації не встигли у понеділок підписати довідку про перерахування за нього застави.

«Чиновники територіального управління ДСА Києва не змогли сьогодні знайти час і можливості, щоб підписати листа у СІЗО, який підтверджує зарахування суми застави у казначейство. Застава була внесений в 11-20. Бридко, дрібно, але так прогнозовано. Цю ніч Ігор Гужва безпідставно проведе у Лук’янівському СІЗО», – зазначила адвокат Гужви Олена Лукаш, колишня міністр юстиції України за часів президентства Януковича.

Раніше у понеділок Лукаш повідомила, що за Гужву внесли заставу.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень.