Застава за Гужву буде внесена 26 червня – Лукаш

Захист головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, щодо якого 24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 544 тисячі гривень, обіцяє внести заставу вже завтра, 26 червня. Про це повідомила адвокат Гужви, колишня міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш у Facebook.

«Вже завтра буде внесено заставу, і в найближчий час він буде на волі», – написала Лукаш.

Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Після отримання половини цієї суми Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».