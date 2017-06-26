За Гужву внесли заставу – Лукаш

За головного редактора інтернет-видання «Cтрана.ua» Ігоря Гужву, арештованого на вихідних, внесли заставу, повідомила його адвокат, колишня міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш у Facebook.

«Заставу за Ігоря Гужву внесла Світлана Крюкова (заступниця Гужви – ред.). Самого Ігоря вивезли до Лук’янівського СІЗО. Вивезли, знаючи про заставу. Дочекаємося підтвердження казначейства, і зовсім скоро Ігор буде на свободі», – написала Лукаш.

Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень.