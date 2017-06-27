Гужву випустили з Лук’янівського СІЗО

Головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву відпустили з Лук’янівського СІЗО в Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Після виходу з СІЗО Гужва вкотре відкинув звинувачення на свою адресу і заявив про намір «працювати далі».

Він провів ніч у СІЗО, попри те, що 26 червня адвокат Гужви, колишня міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила, що за нього внесли заставу. Захист заявив, що службовці Державної судової адміністрації не встигли у понеділок підписати довідку про перерахування за нього застави.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень.