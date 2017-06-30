Корупція, гучні вбивства і суд над Януковичем. Інтерв'ю з генпрокурором Луценком

Сакен Армурзаєв

Юрій Луценко розповів про гучні корупційні справи, які веде Генпрокуратура, про те, як буде відбуватися суд над президентом-втікачем Віктором Януковичем, і на якій стадії – справи «беркутівців», які розстрілювали Майдан.

– Одна з головних новин в Україні – це загибель 27 червня Максима Шаповала, полковника розвідувального управління. Ваші версії? Можливо, Вам відомі якісь перші результати того, хто це міг зробити?

– Ми кваліфікували цю подію як терористичний акт, і маємо для цього всі підстави. Розслідування вестиме Служба безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Очевидно, ці слова вам підказують, що ми підозрюємо спецслужби Російської Федерації в скоєнні терористичного акту на території столиці України.

– Це не перший вибух, не перша така диверсія такого почерку. Що з іншими? Чи є якісь дані у справі Вороненкова, щодо вбивства Шеремета?

– Я не схильний з'єднувати справу Вороненкова з нинішнім. Ми близькі до розкриття цієї справи, і це зовсім інша лінія.

Щодо Шеремета, на жаль, серйозного прогресу поки не спостерігається.

– Олесь Довгий, людина, яка дуже багато років перебуває на вершині української політики, такий медіатор і комунікатор різних людей, які шанси, що він все-таки відповість перед законом за те, в чому ви його підозрюєте?

Верховна Рада в усі часи демонструвала позитивне ставлення до всіх питань позбавлення депутатської недоторканності

– Я вважаю, що Верховна Рада в усі часи демонструвала позитивне ставлення до всіх питань позбавлення депутатської недоторканності. На моїй пам'яті всі, практично всі звернення прокуратури закінчувалися позитивним рішенням парламенту. Так, були зволікання, так, були неприємні інтриги, але тим не менш всі депутати, щодо яких зверталася прокуратура різного часу, отримувала позитивну відповідь від парламенту.

– Ці останні справи Ви погоджували з президентом? Наскільки він в курсі конкретно цих останніх епізодів?

– Президент, як правило, першим дізнається про підписані мною документи, але не більше. Не менше і не більше.

– Добре. Ігор Гужва – це утиск свободи слова?

– Після обшуків в редакції видання, яке очолював Гужва, був вилучений предмет злочину – 10 тисяч доларів, які, за версією слідства, вимагав Гужва у чинного політика. А ось свобода слова не постраждала. Її там не виявили.

– Але Ви розумієте, що зараз будь-який редактор, навіть візьмемо ідеологію за дужки, буде думати про те, що за ним, наприклад, можуть стежити? Ось цей епізод, те, в чому вас звинувачує редакція «Страны», – що ви незаконно стежили за людиною або оприлюднили те, що отримали в результаті незаконного стеження.

– Перше: у мене є рішення суду на право такого стеження. Друге: це рішення суду було мотивоване заявою чинного політика, з якого ці гроші вимагались. Тому стеження було законним, публікація цих доказів була законною. Матеріали були легалізовані, а слідчий дозволив мені їх розголосити. А з приводу почуттів інших журналістів і керівників журналістських колективів у мене зустрічне запитання: ми всі вважаємо правильним карати чинних депутатів за можливі хабарі або посадові злочини? Так? Здебільшого – так. А, вибачте, журналісти у нас – не четверта влада?

– Але це не має говорити генпрокурор.

Під час обшуків у пана Гужви свобода слова не постраждала

– Ні, це повинен говорити генпрокурор. Проблема знищення системної корупції в країні повинна стосуватися і першої, і другої, і третьої, і четвертої влади. Ще раз підкреслюю: під час обшуків у пана Гужви свобода слова не постраждала. Адже йдеться не про його журналістську діяльність, йдеться про підозру у вимаганні. У справі Розенблата не йдеться про незалежність парламенту, адже це теж священна корова в будь-якій нормальній державі, і у нас теж. Йдеться про те, що народний депутат вносив зміни в закон за гроші, в тому, що він лобіював низку питань в різних державних інституціях за хабарі. І тоді це вже не питання незалежності парламенту, а питання чистоти парламенту.

Якщо ми звертаємося до суду, отримуємо дозвіл на стеження і заарештовуємо при отриманні хабаря чинного виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я – це незалежність членів Кабінету міністрів чи це очищення Кабінету міністрів? Я глибоко впевнений – друге. Мова йде не про спробу поставити під контроль Генпрокуратури Кабмін, як хтось може собі подумати. Ні, ми виконуємо свою роботу – ми вичищаємо корупціонерів з системи виконавчої влади.

Те ж саме стосується і судової влади. У нас є десятки справ, за якими на хабарях затримуються судді. У минулому році ми затримали на півмільйонному хабарі в доларах члена Вищої ради правосуддя. Півмільйона доларів хабаря.

– Заочний суд щодо Януковича. Є шанс, що це колись закінчиться і буде мати свої наслідки?

Гарантую, що Янукович отримає всі права на захист у відкритому і чесному судовому процесі

– Демократія – дуже неефективний, з точки зору часу, механізм. Але натомість найгуманніший і найбільш справедливий з придуманих людством. Звичайно, при диктатурі давним-давно б уже всі були засуджені і сиділи б по тюрмах. Я якось проходив цей етап у своєму житті, але тоді правами людини і демократією б не пахло. А я сидів у в'язниці за Януковича саме за те, щоб тут була демократія. Тому публічно заявляв і ще раз повторю: я гарантую, я, що сидів при Януковичі, гарантую, що Янукович отримає всі права на захист у відкритому і чесному судовому процесі. І цього слова я як керівник прокуратури дотримаюсь.

– Справи щодо «Беркуту» – на якій стадії перебувають?

Всі учасники подій в Києві нами ідентифіковані. Завдяки громадським активістам навіть створена 3D схема подій на Майдані. Хто де стояв, в який час, в якому місці

– Так, всі учасники подій в Києві нами ідентифіковані. Завдяки громадським активістам навіть створена 3D схема подій на Майдані. Хто де стояв, в який час, в якому місці.

Що стосується подій на Майдані, низка справ щодо пересічних виконавців, «беркутівців», перебуває на гарячій стадії розгляду. Щотижня відбувається п'ять-шість, іноді більше судових засідань у різних справах. Але не секрет, щодо тих, хто перебуває тут в Україні. Не секрет також, що більшість з «беркутівців» втекла з України, і практично все керівництво правоохоронної системи також перебуває на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях України.

Команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність в четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані

На мою точку зору, справи щодо Майдану рухаються непогано, хоча б тому, що ми завершили розслідування щодо всього оточення Януковича. Також позитивом я вважаю те, що команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність в четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані, найтрагічніші сторінки 18-го, 19-го, 20-го, 21-го.

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