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30 Червень 2017, Київ 08:17
Політика

Радіо Свобода Daily: Михайла Добкіна хочуть позбавити депутатської недоторканості. Що на нього має ГПУ?

Михайло Добкін

Подання на Добкіна

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання про притягнення до відповідальності депутата Михайла Добкіна. За даними ГПУ, Добкін діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману».

За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Сам Михайло Добкін вже заявив, що нині перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається.

Януковича не чекають?

Віктор Янукович, екс-президент України, який втік до Росії, вкотре не прибув до Оболонського суду Києва та не вийшов на скайп-зв’язок. Тож після цієї повторної неявки колегія суддів вирішила погодитись із аргументами прокуратури та перейти до спеціальної форми розгляду – заочного правосуддя.

Тиждень мають сторона захисту та обвинувачення, аби подати всі письмові докази. І саме з розгляду документів, а також аудіо- й відеодоказів розпочне суд наступне засідання щодо звинувачень Януковича у державній зраді. Воно має відбутися вже 6 липня.

А тепер стисло про таке:

Рік без Василя Сліпака

Минув рік від загибелі відомого оперного співака, волонтера та воїна-добровольця із позивним «Міф» Василя Сліпака. Він загинув від кулі снайпера під Дебальцевим. У квітні цього року воїну-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України. Вручаючи «Зірку Героя» батькам загиблого, президент України Петро Порошенко наголосив: «Я запевняю Вас, що пам’ять про Василя ми увіковічнимо в багатьох містах України». Про те, як оперний співак став добровольцем, читайте за лінком.

І на останок два матеріали – про українські «задзеркалля» і реальність.

  • Український фотограф світового значення Борис Михайлов у циклі «Парламент» створив гротескний колективний портрет сучасних можновладців. Як зобразити епоху пост-правди, коли нема правди, а залишилися тільки інтерпретації, в художника запитало Радіо Свобода.

  • У Києві стартував відбір до Марафону морської піхоти США. Серед кандидатів – більш як 20 військових, яким війна принесла поранення чи ампутацію кінцівок.

Найяскравіші моменти київського відбору у фоторепортажі Радіо Свобода.

Будьте сильні духом завжди!

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