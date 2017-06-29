Заочна процедура у справі про державну зраду: Януковича вже не чекають у суді?

Віктор Янукович, екс-президент України, який втік до Росії, вкотре не приїхав до Оболонського суду Києва та не вийшов на скайп-зв’язок. Тож після цієї повторної неявки колегія суддів вирішила погодитись із аргументами прокуратури та перейти до спеціальної форми розгляду – заочного правосуддя. Тиждень мають сторона захисту та обвинувачення, аби подати всі письмові докази. І саме з розгляду документів, а також аудіо- й відеодоказів розпочне суд наступне засідання щодо звинувачень Януковича у державній зраді.

Ще перед судовим засіданням Віталій Сердюк, один із адвокатів Віктора Януковича, оголосив журналістам: його підзахисний не прибуде до суду в Росії для скайп-конференції, і в Києві найближчим часом його не варто чекати.

Сердюк пояснив це тим, що Януковича досі не викликали на розгляд справи належним чином, «згідно з Європейською конвенцією». Хоча суд вже неодноразово відмовляв стороні захисту у тому, щоби Україна звернулась до МЗС Росії щодо правової допомоги.

«Суд запропонував зв’язок по скайпу і виникає велика кількість запитань. Хто встановить явку, хто встановить особу Віктора Януковича? Хто вручить і підпише у нього пам’ятку про права? Хто роз’яснить йому суть обвинувачення. І взагалі. А чому скайп? Чому не вайбер, чому не вотсап, чому не фейсбук?», – заявив Сердюк.

Ще один аргумент адвокатів екс-президента: Януковичу в Україні загрожує небезпека. Мовляв, перед тим, як він утік до Росії, на нього намагались скоїти напад.

«Погрози були, по-перше, у вигляді пострілів, прямі від народних депутатів», – сказав Сердюк.

Суд перейшов до заочної процедури

Проте колегія суддів на чолі з В’ячеславом Дев’ятком розцінила ці аргументи захисту як недостатні і постановила перейти до спеціальної (заочної) процедури. Відтак Оболонський суд задовольнив клопотання, яке неодноразово подавала сторона обвинувачення.

«Таким чином Янукович Віктор Федорович обвинувачується у тому, що він 1 березня 2014 року, будучи громадянином України, сподіваючись отримати преференції від представників Російської Федерації, надання видимості законності вторгнення та окупації території Криму, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати збройні сили цієї держави на території України», – зачитав обвинувачення прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Адвокати заявили, що оскаржуватимуть рішення про заочне провадження у Європейському суді з прав людини.

Чи допитуватимуть екс-захисників Януковича?

Сторона захисту також подала клопотання, щоби адвокатам роз'яснили суть обвинувачення Януковичу. Так, адвокат Віталій Сердюк заявив, що суд мав пояснити нюанси і екс-президенту. У відповідь на це колегія суддів закликала Януковича з’явитись на наступному засіданні та самому розпитати те, що незрозуміло.

Відмовив суд стороні захисту й у тому, щоби викликати на допит свідків нібито замаху на життя Януковича у 2014 році. Адвокати ж хотіли допитати екс-працівників Управління державної охорони Сергія Литвиненка, Олександра Винниченко та Сергія Бернадського, які здійснювали охорону Януковича, а також Дмитра Іванцова, в якого нібито влучила куля, коли був нібито обстріляний кортеж екс-президента.

А також керівника служби охорони Януковича Костянтина Кобзаря, який, за словами Сердюка, «особисто чув погрози, зокрема, застосування військової авіації, знищення Януковича 22 лютого 2014 року».

«Наразі суд не бачить необхідності в допиті даних свідків», – відмовив захисту суддя Дев’ятко.

Суддя Дев’ятко також закликав адвокатів Януковича, якщо вони наполягають на допитах певних свідків, надати обґрунтоване клопотання: чому свідчення тієї чи іншої людини важливі для справи.

Зрештою, порадившись, суд визначив порядок вивчення матеріалів. До 5 липня сторони обвинувачення та захисту мають час, аби надати письмові докази своєї позиції, а саме – це матеріали досудового розслідування та відео- та аудіоматеріали. Їх суд розглядатиме у першу чергу під час наступного засідання о 10:00 6 липня.

Риторика Луценка – козир в руках адвокатів?

Одним із тих, хто наполягав на тому, що справу слід розглядати саме заочно, був генеральний прокурор України Юрій Луценко. За підсумками засідання він заявив, що захист Януковича маніпулює, коли каже про бажання екс-президента брати участь у суді.

«Він може спостерігати за цим процесом по скайпу – це світова практика. Але ось бути учасником процесу він може лише тут. На цьому наполягає сторона звинувачення, і сподіваюся, що саме таку позицію займе і суд», – сказав Луценко в інтерв’ю «Настоящему времени» (проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки»).

Адвокати екс-президента, натомість, послідовно закидають Луценкові політизацію процесу. Зокрема, згадують заяву екс-прокурора, що справ про державну зраду слід завершити до Дня незалежності. Часто й незалежні правники критикують очільника Генеральної прокуратури, мовляв, таким чином він дає адвокатам Януковича додатковий козир.

Водночас експерт політико-правових програм Центру імені Разумкова Віктор Замятін вважає, що хоч Луценку часто й бракує юридичної освіти, проте саме у цій справі політичної складової було би неможливо уникнути.

«Оскільки ця людина була главою держави чотири роки, мала у своєму розпорядженні всю можливу і неможливу інформацію, всі ресурси, і була причетна до тієї трагедії, яку ми пережили у 2014 році, тому, звичайно, його адвокати наполягатимуть, що це політизація процесу», – сказав експерт у коментарі Радіо Свобода.

Янукович обвинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України.