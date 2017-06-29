Генпрокурор: захист Януковича маніпулює, коли каже про його бажання брати участь у суді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що захист екс-президента України Віктора Януковича намагається маніпулювати заявами про бажання їхнього підзахисного брати участь у судових засіданнях за обвинуваченням його у державній зраді.

«Захист Януковича намагається маніпулювати своїми правами і говорить про те, що Янукович прагне брати участь в суді, але не в Києві, а з Росії по скайпу. Він може спостерігати за цим процесом по скайпу, це світова практика. Але ось бути учасником процесу він може лише тут. На цьому наполягає сторона звинувачення, і, сподіваюся, що саме таку позицію займе і суд», – сказав Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время».

Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Януковича у держзраді, 29 червня оголосив про перехід до заочного розгляду через повторну неявку екс-президента в суд.

Адвокати кажуть, що Янукович прагне долучитися до засідання, але прокурори його не хочуть слухати. Прокурори ж заявляють, що йому запропонували три засоби втілення такого бажання і він жодним не скористався. Адвокати Януковича хочуть, щоб Міністерство юстиції України та Оболонський суд звернулись до Мін’юсту Росії і Ростовського суду із проханням забезпечити відеозв’язок із підсудним, посилаючись на правила забезпечення міжнародної правової допомоги. Суд наголосив, що Віктор Янукович звинувачується у державній зраді, зокрема у закликах введення російських військ, тому співпраця із правоохоронними органами Росії в даному випадку не є можливою.

Захист Януковича наполягає, щоб його допит на засіданні в Оболонському райсуді Києва відбувався не через скайп. Адвокат Януковича Віталій Сердюк вважає, що «отримані внаслідок процедури, запропонованої судом, докази можуть бути визнані... недопустимими».

Захист Януковича також заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини через перехід суду до заочного розгляду справи. «Сьогодні під час засідання суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду питання про поважність причин неявки Віктора Януковича до суду. Однак вийшов звідти вже з готовим рішенням про «заочне» слухання справи про державну зраду, таким чином позбавивши захист права на подання заперечень та інших доказів неможливості і незаконності застосування цієї процедури. Крім того, звертаємо увагу на небажання заслуховувати не лише свідчення Віктора Януковича, але і його захисту і свідків», – цитує слова адвоката Януковича Віктора Сердюка прес-служба адвокатського об’єднання Aver Lex.

22 червня суд офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Адвокати Януковича заявляють, що їхній підзахисний не може приїхати до суду через загрозу для нього в Україні. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.