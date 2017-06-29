Суд вирішив перейти до заочного розгляду справи про держзраду Януковича

Оболонський райсуд Києва постановив перейти до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сторона обвинувачення раніше закликала суд перейти до заочного розгляду справи Януковича, оскільки він повторно не з’явився на засідання.

Адвокати Януковича заявляють, що їхній не приїде до суду, і не вийде на відеозв’язок через «погрози і ризики».

«Янукович вимушений зараз перебувати на території Росії, просто не може повернутись в Україну», – сказав адвокат Віталій Сердюк.

Оболонський районний суд Києва 29 червня почав друге засідання, присвячене розгляду по суті справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

26 червня суд переніс на 29 червня засідання в справі через відсутність Януковича в засіданні як у залі суду, так і в режимі відеоконференції.

Державне обвинувачення вважає, що Оболонський районний суд міг розпочати процедуру розгляду справи по суті без участі самого фігуранта вже на засіданні 26 червня, оскільки «на стадії досудового розслідування Януковича вже п’ять разів викликали до суду, але він так і не з’явився».

Захист Януковича наполягає, щоб його допит на засіданні в Оболонському райсуді Києва відбувався не через «Скайп». Адвокат Януковича Віталій Сердюк вважає, що «отримані внаслідок процедури, запропонованої судом, докази можуть бути визнані... недопустимими».

22 червня суд офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.