Оболонський районний суд Києва офіційно викликав Януковича на засідання

Оболонський райсуд Києва офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Відповідне повідомлення опубліковане в «Урядовому кур’єрі».

«Оболонський райсуд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 26 червня 2017 р., 29 червня 2017 р., 6 липня 2017 p., 12 липня 2017 р., 13 липня 2017 р., 3 серпня 2017p., 10 серпня 2017 p., 17 серпня 2017 p., 23 серпня 2017 p., 31 серпня 2017 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України», – йдеться у повідомленні.

Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Окрім того, у повідомленні зазначені можливі причини неявки, серед яких обставини непереборної сили, тобто епідемії, військові події, стихійні лиха, тяжка хвороба або перебування в лікарні, смерть близьких родичів тощо.

Суд також нагадав, що «в разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження».

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва 16 червня ухвалила рішення про початок розгляду справи екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді по суті 26 червня.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.