Суд у справі Януковича переніс засідання на 29 червня

Оболонський районний суд Києва переніс на 29 червня наступне засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Причиною перенесення стала відсутність Януковича в засіданні як у залі суду, так і в режимі відеоконференції.

Державне обвинувачення подало суду клопотання про початок спеціального (заочного) судового провадження стосовно Януковича, оскільки він, знаючи про справу проти нього, на думку прокурорів, переховується від слідства.

22 червня Оболонський райсуд Києва офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Відповідне повідомлення суд опубліковав в «Урядовому кур’єрі». Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва 16 червня ухвалила рішення про початок розгляду справи екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді по суті 26 червня.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.