Янукович не візьме участі в засіданні суду в справі про держзраду – адвокат

Обвинувачений у державній зраді колишній президент України Віктор Янукович 29 червня не візьме участі в засіданні Оболонського районного суду Києва. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Адвокат Януковича Сердюк заявив, що його підзахисний не приїде до суду і не вийде на скайп через «погрози і ризики». Адвокати Януковича готують ще нові клопотання, і кажуть, що не підтримують пропозиції прокуратури щодо заочного розгляду», – інформує кореспондент у Twitter.

Оболонський районний суд Києва розпочинає 29 червня о 10:00 друге засідання, присвячене розгляду по суті справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

26 червня суд переніс на 29 червня засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Причиною перенесення стала відсутність Януковича в засіданні як у залі суду, так і в режимі відеоконференції.

Державне обвинувачення вважає, що Оболонський районний суд міг розпочати процедуру розгляду справи по суті без участі самого фігуранта вже на засіданні 26 червня, оскільки «на стадії досудового розслідування Януковича вже п’ять разів викликали до суду, але він так і не з’явився».

Захист Януковича наполягає, щоб його допит на засіданні в Оболонському райсуді Києва відбувався не через скайп. Адвокат Януковича Віталій Сердюк вважає, що «отримані внаслідок процедури, запропонованої судом, докази можуть бути визнані... недопустимими».

22 червня суд офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.